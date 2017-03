Probablemente haya pasado por esta pared blanca cientos de veces al recorrer la popular colonia Doctores, en la zona centro de la Ciudad de México, pero quizá no sabía que al cruzar la angosta puerta del número 113 de la calle Doctor Andrade, se ingresa a un mundo donde la historia, la cultura y la pasión por el trabajo se tallan a diario, para transformar trozos de ciprés, palo de rosa o palo escrito, en finas guitarras.

De concierto, flamencas o populares, las guitarras diseñadas artesanalmente por don José Barrera son verdaderas obras de arte, y por ello es que músicos de talla internacional han cruzado también esta pequeña puerta para entrar al humilde taller donde desde 1974 trabaja don José.

Nació en Paracho, Michoacán, tierra famosa por ser cuna de lauderos y constructores de las mejores guitarras de México; sin embargo, no fue en su tierra natal donde don José aprendió este oficio. Trabajaba la madera desde muy pequeño, ni siquiera recuerda exactamente la edad, pero en la carpintería de su padre se hacían muebles y casas, no guitarras. Habrá tenido 6 u 8 años cuando comenzó, ya no se acuerda.

Su familia tuvo muchas carencias, por ello la única herencia que recibió fue el amor por el trabajo. Es el número 15 de 20 hermanos, así que no había tiempo para otra cosa. Se trataba de estudiar —y con buenas calificaciones— por las mañanas, y por las tardes irse directo a la carpintería para ayudar a su padre a construir y reparar las casas de los vecinos del pueblo.

Él sabía que otros carpinteros allá se dedicaban a hacer guitarras; incluso, algunos eran sus parientes, pero no su padre. A pesar de ser aún pequeño, José se daba cuenta de que las guitarras se vendían bien, así que cuando quiso independizarse, a la temprana edad de 12 años, se puso a fabricar guitarras de juguete para salir a venderlas y con ese dinero, poder estudiar la secundaria.

Su llegada a la capital

Fue en 1968 que decidió venir a probar suerte a la gran ciudad. Quería seguir sus estudios pero la huelga de aquel año se lo impidió. Se puso a trabajar en talleres de carpintería, pero la inquietud por las guitarras le había seguido desde Michoacán. Buscando oportunidades conoció al maestro laudero José Rubio Venegas, quien fuera su maestro y mentor. Comenzó a trabajar como su aprendiz en 1974.

Apenas tres años duró la valiosa mentoría pues en 1977 el maestro falleció, quedando José Barrera a cargo del taller donde comenzó a atender directamente a los muchos músicos que visitaban al laudero fallecido. Todos eran grandes concertistas como Manuel López Ramos, Guillermo Flores Méndez, Enrique Velasco y Alfonso Moreno. Fueron ellos, con su paciencia y amor por la música, quienes ayudaron a don José a crear cada vez mejores guitarras.

Durante mucho tiempo, y como un homenaje a su maestro, don José Barrera siguió bajo la sombra de la marca “Guitarras Rubio”, que incluso estaba pintada en la fachada donde hoy ya se puede leer “Guitarras Barrera”. Fue un ligero conflicto con Ricardo Rubio, hijo de don José Rubio Venegas, lo que hizo que él se llevará la marca y don José siguiera construyendo guitarras por su cuenta.

Pero perder la marca no significó un retroceso u obstáculo para don José; al contrario, cada vez más músicos venían a buscarlo para pedirle más y mejores guitarras.

Él no estudió laudería, ni tampoco música. De hecho, no sabe tocar la guitarra y por ello considera que en realidad cada pieza construida es un trabajo de equipo con el músico que la encarga, pues son ellos quienes le han acercado guitarras de constructores extranjeros para que las analice, las interprete e incluso las mejore. Es eso, su peculiar manera de trabajar muy cerca de cada cliente, su mayor fortaleza, después de sus manos.

Y es que don José comenta que incluso, por tantos años de trabajar con las máquinas y sierras de la carpintería, no puede presumir de tener un oído privilegiado. ¿Entonces cómo sabe si una guitarra tendrá el sonido que se busca? “Con las manos”, me responde, mientras acaricia una de las cajas acústicas a medio armar que me muestra. Por esta peculiar habilidad de haber aprendido a “escuchar con el tacto”, don José no sabe si lo que él sabe sea lo mismo que sabrán sus aprendices, aunque ya no son muchos porque se queja de que los jóvenes ya no muestran interés por un trabajo que requiere tanta paciencia y concentración.

Hace ya 41 años que don José Barrera comenzó a construir guitarras. El año pasado recibió su primer homenaje, promovido por el músico flamenco Gabriel Elizondo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Elizondo ofreció un recital en el que ocupó cuatro de los instrumentos concebidos por el maestro Barrera. ¿Por qué cuatro? porque se trataba de que la gente apreciara la diferencia del sonido entre cada una y cómo la maestría con la que el constructor usa las distintas maderas marcan la diferencia para el artista.

Nadie hasta ese momento había reconocido públicamente la aportación que el talento autodidacta de José Barrera ha hecho a la música en México. Hace 20 años que también construye guitarras flamencas, mismas que tienen la calidad que dictan los estándares internacionales.

Hoy ya tiene al menos cinco modelos de guitarras, tanto de concierto como flamencas y populares, que se fabrican constantemente aunque claro, siempre sigue haciendo cosas nuevas, según sean los requerimientos de sus clientes. Sin embargo, si alguien le pregunta cuál es su mejor guitarra sigue contestando que de todas estas, ninguna.

¿Por qué?, muy simple, porque aunque tiene ya 68 años y en algunos momentos la salud no ha estado de su lado, él sigue vivo y sin dudarlo afirma que mientras siga en este mundo, continuará con la labor de construir guitarras, siempre una mejor que la anterior. Así que la mejor guitarra probablemente sea la última que le transmita su potencial sonoro al acariciarla, mucho antes incluso de que algún músico la rasgue en un escenario para arrancarle toda la fuerza y pasión que su laudero dejó en cada minuto de trabajo artesanal invaluable.