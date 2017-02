El MoMA responde a Trump de una forma artística. Muchos han decidido manifestarse contra Trump y las acciones que ha decido emprender. Cada uno lo hace a su manera, hasta el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York ha decidido mostrar su inconformidad con el veto a la entrada de ciudadanos de países musulmanes.

Lo que han hecho es sustituir varias de las obras en exposición permanente por algunas de artistas originarios de estos sitios.

Fueron siete, las obras elegidas de artistas originarios de los países afectados por el llamado muslim ban

In response to last week’s travel ban, we have installed works by artists from the nations denied entry to the US: https://t.co/yQSHZUualB

— Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) 3 de febrero de 2017