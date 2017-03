Nueva York.- Un rebaño que se dispersa hacia otras religiones; unos grupos en shock por las últimas declaraciones del Papa Francisco sobre el aborto, el adulterio y el matrimonio gay, de un lado y de los abusos infantiles por otro. Un país dividido frente a la inmigración y unos pastores a veces muy alejados de sus ovejas, son algunos de los grandes desafíos que 2015debe enfrentar Su Santidad en su visita a Estados Unidos.

De acuerdo con las mismas estadísticas de la congregación de Obispos Católicos, unos 30 millones de estadounidenses han abandonado la fe de la iglesia católica en los últimos años.

Sin embargo, mientras los católicos, en general, están felices con la posición de Francisco de cero tolerancia frente a los pederastas, una gran parte de los obispos católicos—muchos de ellos en diócesis que están siendo afectadas por las demandas civiles de los abusados— no puede ocultar su escepticismo, tanto por el destape papal frente a los abusos sexuales y los temas de parejas de unión libre, los matrimonios homosexuales, la comunión a los divorciados y el perdón a quienes hayan cometido el crimen del aborto.

“Los católicos estadounidenses se sentían un tanto decepciona dos con Benedicto XVI. A Francisco lo admira el 79% de los fieles y un poco más de la mitad de la población general”, ha venido comentando a través de diferentes programas de televisión, asegura Thomas Groome, profesor de temas religiosos del Boston College.

Y agrega. “El 70% de quienes han abandonado el catolicismo dicen que lo hicieron porque no recibían el alimento espiritual que necesitan y que la iglesia católica no los entiende. Eso es preocupante. Es como si en un supermercado, el 70% de los clientes dijera que no volvió porque los productos no le cubrían sus necesidades. El Papa tiene que estar preocupado”.

Huyen los hispanos

Para el Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, el número de hispanos que se identifica como católicos ha rebajado en un 12 por ciento. De acuerdo con el informe, un 24% de los hispanos de Estados Unidos se considera excatólico.

Según Jessica Martínez, coautora del informe, en la mitad de los casos, el bajón entre los hispanos se debe a que perdieron la fe.

Más del 20% describió el abandono como “una crisis personal profunda”, mientras que casi un 30% encontró que otras iglesias ayudan mucho más a sus miembros.

Los datos de la Conferencia de Obispos Católicos revelan que 29.7 millones de hispanos se consideran católicos, es decir un 59% de toda la población hispana de Estados Unidos, en tanto que un 64% de quienes se identifican como católicos, asisten a los servicios religiosos en forma regular.

Pero lo más crítico para la iglesia católica es que los hispanos que dejaron de ser católicos se fueron en dos direcciones, se volvieron protestantes o se convirtieron en ateos.

Las iglesias de garaje

En el caso de los inmigrantes del área metropolitana de Nueva York, “muchos se nos han ido a iglesias de garaje. Ellos se quejan que no los entendemos, que los maltratamos, que los discriminamos y creo que no les falta la razón”, comenta un sacerdote con dos parroquias en Queens.

“Yo vengo porque ellos me escuchan, rezan por mí y nunca están ocupados”, afirma Liliana, una mexicana de 25 años, madre soltera de dos hijos. “Me fui cuando me negaron la comunión por no estar casada. Ahora comulgo dos o tres veces por semana.