Israel Castro explica que una vez eludido el descenso, el objetivo rojiblanco es acercarse a la final del Clausura 2015

Chivas está de regreso en una Liguilla después de cuatro torneos y los objetivos son grandes.

Una vez olvidado el tema del descenso, el cuadro rojiblanco tiene la meta de conseguir la duodécima estrella en su escudo, pero antes deben eliminar al Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío.

Israel Castro, mediocampista del Rebaño, consideró que el plantel ya olvidó la presión del descenso para encarar de mejor manera a los rojinegros.

“Estamos muy contentos y emocionados por estar en una Liguilla después de varios torneos. La primera meta era el tema porcentual y ahora la meta es avanzar. Todos estamos a disposición de lo que nos pidan.

Cambiamos el chip y estamos enfocados en la Liguilla”, declaró el canterano de Pumas.

En tanto, Miguel Ponce se dijo entusiasmado por enfrentar por primera vez al Atlas en una Liguilla y recordó que la rivalidad con los Zorros la ha vivido desde su formación en fuerzas inferiores, en las que enfrentó a Néstor Vidrio, canterano del Atlas y ahora defensa de Chivas.

“Será la primera vez que me toque Atlas en Liguilla y si me toca la suerte de marcar será lindo. La rivalidad en fuerzas básicas me tocó con Vidrio, pero ya está de nuestro lado”, comentó.

Asimismo, Ponce declaró que Chivas buscará ganar tanto el juego de ida como el de vuelta. “Tenemos que hacerlo lo mejor posible”.

Foto: Mexsport