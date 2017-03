El compositor cubano Emilio Estefan lanzó el video de su nuevo tema “Todos somos mexicanos”, en el cual da muestra el lado positivo de los inmigrantes que viven en la unión americana

Por medio del canal de YouTube Estefan Channel , se estrenó el video de Emilio que promueve “¡Arriba latinos!” como frase principal del material.

Un elenco de estrellas encabezados por Pitbull, Thalía, Wisin, Wyclef Jean, Taboo (Black Eyed Peas), Gloria Estefan, Carlos Santana, Banda El Recodo y Carlos Vives, participan el videoclip dado a conocer por la empresa Crescent Moon.

Con frases como “Latinos unidos abriendo camino” y “”Soy el grito del pueblo”, participan además Angélica Maria, Angélica Vale, Black Dada, El Cata, Jencarlos Canela, Natalia Jiménez, Rita Moreno, Pepe Aguilar, Luis Coronel y Espinoza Paz.

El tema que mezcla español e inglés es un rap que surge en el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, en momentos en que la inmigración a este país y la contribución de los hispanos a Estados Unidos se ha convertido en asunto de debate en la campaña electoral.

“Como inmigrantes, tenemos un amor y apreciación por este país y por la libertad que representa. Necesitamos orgullecernos y mostrarle al mundo todas las cosas grandes que estamos haciendo”, señaló Estefan en un comunicado divulgado a través de la cadena Univisión.

“Escribí y produje esta canción para comunicar un mensaje de unidad, no de división”, señaló.

En el videoclip aparecen además comediantes como Kathy Griffin y Whoopi Goldberg; los actores Amaury Nolasco, Eva Longoria, Carlos Ponce, Gabriel “Fluffy” Iglesias y Kate Del Castillo; los presentadores de radio Enrique Santos y “El Piolin”; el artista Romero Brito y el chef José Andrés.

En el videoclip destaca el colorido del jorongo típico mexicano, el mariachi y presenta campesinos mezclados en un collage de imágenes con figuras como el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu al lado de leyendas de la música y el cine como Pérez Prado, Celia Cruz y la actriz Rita Moreno.

La melodía versa en sus inicios: “Que Nadie nos pare, eso es lo que yo opino. Caminando como peregrino, Firmas el éxito es nuestro destino.

Paso fino con la fuerza de un submarino. Lo que yo empiezo lo termino.

Boricuas, Dominicanos y Argentinos, Llegó México y se formó el remolino”.

En su última estrofa dice: “Soy el grito del pueblo. La voz del silencio. Valiente, guerrero, latino. We are all mexican, we are all mexican, We are all mexican , y aquí vinimos a triunfar”.

En opinión de Estefan en la actualidad se observa “un racismo bastante grande” en el debate político y eso esta retrasando a esta comunidad por los menos “15 años”.

El magnate Donald Trump ha adoptado como una de sus banderas una retórica antiinmigrante desde el inicio de su campaña para las primaras republicanas cuando acusó a México de estar enviando a Estados Unidos a personas que están “trayendo drogas y crimen”.

Desde entonces el millonario domina las encuestas y ha insistido en su mensaje antiimigrante generando un debate político y social sobre el tema, lo que ha levantado las protestas de la comunidad latina en el país.

Otros movimientos latinos en el pasado se han solidarizado en la música en este país.

En 1985 interpretaron “Cantaré, cantarás”, como la respuesta a la canción estadounidense “We are the world” contra la hambruna en Africa.

En el 2010 Estefan adaptó al español la canción “We are the world” con “Somos el mundo 25 por Haití”, para ayudar a las víctimas del terremoto.

Acá te dejamos el video y la letra completa de la canción:

We’re All Mexican

We Are All Mexican, We Are All Mexican, We Are All Mexican, LA la la la la la…

Latinos Unidos abriendo camino

Que Nadie nos pare, eso es lo que yo opino

Caminando como peregrino, Firmas el éxito es nuestro destino

Paso fino con la fuerza de un submarino

Lo que yo empiezo lo termino

Boricuas, Dominicanos y Argentinos, Llegó México y se formó el remolino

Se reporta Colombia, Dile a tu vecino Que yo no termino

Yo nunca me inclino.

Sit back and have some beans

Amigo don’t kill the American Dream

We Are All Mexican, We Are All Mexican, We Are All Mexican ,LA la la la la la…

Le gusta el kétchup, ahora es pica pica

Toma chocolate

paga lo que debes

Y pegado con el dulce de leche

Pa lo mal de amores

Le dan guacamole

Se acabó la soda, lo que hay es agua de coco

Y poco a poco, empezó el alboroto

Estamos triunfando listen to me mi rey

El que no nos quiera le damos mamey…

We Are All Mexican, We Are All Mexican, We Are All Mexican ,LA la la la la la…

We Are All Mexican, We Are All Mexican, We Are All Mexican ,LA la la la la la…

La la la la you gonna become a fan when the trumpets join in the mariachis band

I love your moves

Hands On your waste

You bring the flavor to United States

No nos paramos, seguimos luchando, Striving for greatness, lo estamos logrando, Manos pa’rriba,

estamos triunfando, I love you America!

United we stand up so we can be free

Oye

Hearts in the sky for the red, white, and green

Vamos

Soy el grito del pueblo

La voz del silencio

Valiente, guerrero, latino

We Are All Mexican, We Are All Mexican, We Are All Mexican ,Y Aquí Vinimos a Triunfar… (3)

Y Aquí Vinimos a Triunfar…

(Notimex)