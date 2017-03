El excampeón panameño, repasa su experiencia con el legendario boxeador, con quién anhela reencontrarse

Edison Esparza

Nueva York.- El boxeo es su pasión, los cuadriláteros fueron su casa por mucho tiempo. Sobre ellos saboreó las mieles del triunfo, la fama y el éxito. Carlos Ríos vivió sus mejores momentos en el pugilismo, pero uno inolvidable lo marcó en la vida: en pleno apogeo de su carrera tuvo la oportunidad de compartir con el más grande de todos los tiempos, el legendario Muhammad Ali.

“Con ocasión de promover una pelea en Panamá, Alí llegó en año 1982, se portó muy amable, cordial, muy bacano, comimos juntos, fuimos a ver los entrenamientos de Luis Lozano, nos paramos en el gimnasio en mi pueblo, Chiriquí.

Conmovido por la imagen deplorable me dijo que nos ayudaría a construir uno mejor. Luego coincidimos también en Venezuela, mientras disputábamos los Juegos Panamericanos, volvimos a hablar y me dio muchos consejos que me sirvieron para seguir mi carrera”, dijo Carlos Ríos, el Huracán.

Hoy cuenta con 71 años y luego de mucho camino recorrido tiene un anhelo que espera cumplir: “Yo sé que Alí está delicado de salud, pero me gustaría volver a contactarlo, decirle que como él no nacerá otro igual, espero abrazarlo y decirle ‘mis respetos, maestro’. Lograr su acercamiento sería alcanzar la gloria en mi vida”, señala.

Uno de los detalles que más recuerda es el estilo con el que Muhammad provocaba a sus rivales. “En el cuadrilátero era un bocón, burlón, ofendía a sus rivales, te decía: ‘eres mono, no sabes pelear, te voy a noquear en el segundo round’, y lo hacía. En cambio, fuera del ring era distinto, otra persona, muy humano y humilde, por eso siempre será el mejor de la historia”, narra.

Carlos Ríos nació el 16 de Septiembre de 1944 en Panamá, tierra de campeones Mundiales como Roberto Mano de Piedra Durán y Eusebio Pedroza, entre otros.

Comenzó a los 14 años en la categoría pluma y ligeros (126 y 135 libras), como amateur y luego como profesional.

Disputó un centenar de peleas y fue Campeón Centroamericano.

Participó en los Juegos Panamericanos, pero su periplo en México fue especial.

“Estuvimos en Guadalajara y Puerto Vallarta, yo usaba un afro muy peculiar y todos se tomaban fotos conmigo porque les gustaba mi estilo de pelear y mi look muy particular. Los panameños llevamos en la sangre al boxeo porque tenemos que defendernos ante la violenten las calles”, expresó.

