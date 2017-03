Kenti Robles, jugadora del Espanyol, considera clave el debut contra Colombia en el Mundial

Adrianelly Hernández

Kenti Robles, lateral derecha de la Selección Mexicana, llegó a España cuando todavía era una niña y de inmediato pidió una pelota de futbol y un equipo para jugar. El Espanyol fue su primer hogar, pero después de 11 años, su buen nivel la puso en el Barcelona, con en el que ganó tres ligas y jugó la Champions League; aunque volvió con las “periquitas” en 2014.

Hoy, Kenti se encuentra a las puertas de su segundo Mundial y es una de las referentes del equipo que dirige Leonardo Cuéllar. Con un acento español, la zaguera responde las preguntas del Diario de México USA.

¿Cómo supiste que el futbol sería el deporte que marcaría tu vida?

Desde muy pequeña, siempre le pedía a mi mamá que me comprara un balón, jugaba futbol con mi primo Martín y mis amigos; desde ahí supe que dentro del futbol iba a sentir esa pasión. Mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme.

Si tienes también la nacionalidad española

¿Por qué decidiste jugar por México?

Aunque tengo un acento más español que mexicano, siempre soñé poder jugar algún día con la Selección Mexicana, mi deseo fue portar la camiseta verde.

¿Qué significa para ti estar en un segundo Mundial?

No puedo describirlo con palabras, cada vez que pienso en lo que me ha costado estar aquí, siento un escalofrío que me recorre, las que estamos nos lo merecemos, sobre todo agradezco a mi familia, que sin ellos no sería posible. Aun no me la creo, supongo que seré consciente de lo que estoy viviendo hasta que empiece el Mundial.

¿Cuál será la clave para que México supere la fase de grupos?

El primer partido será el más importante, si lo ganamos tendremos más confianza, haremos nuestro juego, estamos bien preparadas para eso. Después del trabajo físico en Acapulco, estábamos cansadas y aunque perdimos el amistoso contra Estados Unidos, físicamente nos encontramos bien, después, a pesar de la altura con la que jugamos ante Costa Rica, estuvimos mejor que ellas, así que estaremos al cien contra Colombia.

¿Qué debe esperar la afición de ti en el Mundial?

Espero llevarme una grata experiencia como en Alemania 2011, quiero aprender lo máximo, seguir creciendo y poner mi granito de arena al equipo; verán a una jugadora más madura, dentro del campo mostraré la experiencia que he adquirido, aportaré mi trabajo y mi sacrificio, no me voy a dejar nada.

¿Cuál es el camino para que la gente se interese más en el futbol femenil?

Tienen que ver un partido. Independientemente del resultado verán cómo cada una de nosotras da todo en el campo; es un sentimiento que tiene nuestra cultura, como mexicanos siempre dejamos todo, si la gente ve lo que hacemos, se van a sentir orgullosos y se engancharán con el futbol femenil.

Foto: Adrianelly Hernández