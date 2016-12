El presidente Donald Trump, una vez más, a través de su cuenta de Twitter, declaró que desea que “Estados Unidos debe reforzar en gran medida y expandir sus capacidades nucleares hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”.

Con esta declaración el hoy mandatario vendría a tirar los 30 años de política exterior de los Estados Unidos por frenar la proliferación de armas nucleares a través de tratados internacionales de cooperación.

Días posteriores a este mensaje, Trump tuvo una reunión con Lockheed Martin una de las compañías más grandes del mundo que produce maquinaria aeroespacial y de defensa y qué es además, el proveedor de armamento militar para el gobierno de EEUU.

Para lograr su estatus de potencia nuclea, Trump deberá modernizar los submarinos con misiles balísticos, aviones bombarderos y misiles de tierra llegarán al final de su vida útil.

Pocas horas antes el presidente ruso Vladimir Putin declaró su intención de fortalecer sus fuerzas y arsenal bélico estratégico.

Ya que a modo de respuesta o quizá compartiendo la misma visión que el mandatario europeo, su tweet viene a sacudir al mundo.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016