La CNTE respondió que ni el “viento ni la lluvia” detendrán su movimiento

Redacción Follow @DDMexico

“Llueva o truene habrá evaluación” magisterial y quien piense lo contrario ofende al presidente Enrique Peña Nieto, mencionó el secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor.

El funcionario dijo que quien desee convertirse en maestro debe someterse a concurso y a una evaluación profesional al agregar que está en contra de las plazas “espurias, vendidas y heredadas”.

“No hay soluciones fuera de la ley ni podemos aceptar políticas contra el Derecho”, indicó Chuayffet Chemor.

Respecto a los maestros que han declarado que no irán a la evaluación y tratarán de evitar que se realicen los exámenes, el funcionario sostuvo que “es su decisión (de los docentes), nosotros cumpliremos la ley”.

Al preguntarle sobre si se pagará a los maestros que no imparten clases, como en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, expuso que sólo “cuando no los reporten las autoridades educativas locales, para que no haya ni sesgos ni equivocaciones. La SEP no puede cargar con los defectos de los estados”.

En respuesta, el vocero de la Sección 22, Francisco Villalobos, dijo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) seguirá en la lucha contra la Reforma Educativa y las evaluaciones aunque “llueva o truene”.

“Lo que quieren es acabar con el esquema de escuelas públicas y darle el espacio a las escuelas privadas. Nuestro posicionamiento es la defensa de la educación pública (…) ni la “lluvia ni el viento” ha detenido el movimiento, declaró el vocero.

Más temprano, alrededor de un millar de integrantes de la CNTE marcharon del Ángel de la Independencia hacía el Hemiciclo a Juárez, como parte de sus movilizaciones. En todo momento los docentes fueron custodiados por granaderos Los maestros bloquearon los carriles centrales del Paseo de la Reforma, lo que ocasionó embotellamientos.

En tanto, las autoridades realizaron el pago quincenal a los integrantes del magisterio, a pesar de que no se presentaron a trabajar desde el 1 de junio como parte de su movimiento.

Foto: Cuartoscuro