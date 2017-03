El crack uruguayo queda fuera de la Copa del Mundo Brasil 2014 por morder a Giorgio Chiellini.

Redacción

Río de Janeiro.- El Comité Disciplinario de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) aplicó una sanción de nueve partidos y cuatro meses sin jugar al delantero uruguayo Luis Suárez, a causa de la mordida al italiano Giorgio Chiellini.

Suárez, la máxima figura del combinado charrúa, terminó su participación mundialista tras el duro y ejemplar castigo de la FIFA, que lo anunció este jueves a pesar del documento que presentó la Asociación Uruguaya de Futbol (UAF) para defender al artillero.

Luego de la mordida propinada en el hombro del defensa italiano Chiellini en el duelo Uruguay vs Italia, el organismo rector del balompié anunció la suspensión a partir del próximo duelo de la Copa del Mundo Brasil 2014, el de octavos de final ante Colombia del 28 de junio.

A través de su página web, el organismo destacó que Suárez violó dos artículos del Código Disciplinario de la FIFA, “al agredir a otro jugador” y “por haber cometido una ofensa a la deportividad contra otro jugador”.

Así, la FIFA aplicó un castigo de nueve partidos oficiales, el primero el de octavos de final del Mundial, y “el resto de la sanción se aplicará en los siguientes partidos de Uruguay en el Mundial si es que sigue avanzando en el torneo o en los siguientes partidos oficiales.

Además, “el jugador Luis Suárez tiene prohibido participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el futbol (administrativa, deportiva o de cualquier otra) por un período de cuatro meses, de conformidad con el art. 22 de la FDC”.

También se extendió la prohibición para que Suárez ingrese a algún estadio de futbol por los cuatro meses de la inhabilitación, y deberá pagar una multa económica de 100 mil francos (más de 111 mil dólares), decisión que ya fue notificada al jugador y a la AUF.

El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Claudio Sulser, apuntó que “este tipo de comportamiento no puede ser tolerado en ningún campo de futbol, y en particular no en una Copa Mundial de la FIFA”.

Señaló que “la Comisión Disciplinaria ha tenido en cuenta todos los factores del caso y el grado de culpabilidad del señor Suárez, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código. La decisión entra en vigor tan pronto sea comunicado”.

