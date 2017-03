La familia de CR7, considera muerta a la ex del astro portugués

Redacción.- Tras la ruptura sentimental de la famosa pareja de celebridades, el astro luso Cristiano Ronaldo y la modelo rusa Irina Shayk, la familia del futbolista la considera muerta.

Al parecer la familia del CR7 cree que lo mejor para ellos y sobre todo para Ronaldo es pretender que la hermosa mujer de 29 años de edad, ha abandonado la faz de la Tierra.

”Irina está como muerta para nosotros, sufrimos mucho, pero tenemos que seguir adelante y superarlo. Cristiano está bien con o sin una mujer a su lado. Las cosas se han acabado y punto. Ahora hay que centrarse en otra cosa”, explicó Elma Aveiro, hermana de Cristiano, al periódico portugués Correio da Manhã.

Parece que este hiriente comentario pudo derivarse apartir de que la rusa dio declaraciones en las que acusó al jugador portugués de haberla hecho sentir “insegura y fea”.

“Pensé que había encontrado al hombre perfecto en una ocasión, pero no resultó ser así. Creo que una mujer se siente fea cuando tiene al hombre equivocado a su lado. Yo me he sentido fea e insegura antes”, dijo la modelo a la revista ¡Hola!

Hasta el momento Shayk no parece haber “resucitado” para hablar sobre el incómodo tema.

Números:

5 años de relación amorosa tenía la rusa con Cristiano Ronaldo

Foto: Instagram