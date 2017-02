Famosa mexicana, una princesa y una chica porno rechazaron a Trump.

Famosas que rechazaron a Trump.

Si lago hay que destacar es el buen gusto que tiene el mandatario por las mujeres.

En su larga vida ha tenido bastantes intentos de conquistar corazones imposibles.

Estas mujeres fuertes y famosas han sido objeto del deseo del mandatario, pero digamos que sus métodos no son lo bastente atinados o triunfadores.

Más bien, ha destacado por ser medio torpe, grosero y vulgar a la hora de conquistar a las féminas.

Acoso a una mexicana: Salma Hayek

“Estoy segura de que fue así porque cuando lo conocí yo tenía novio y trató de hacerse su amigo para sacar el teléfono de mi casa. Consiguió el número y me llamó para salir conmigo. Cuando le dije que no iba a salir con él; incluso aunque ya no tenía novio, llamó, o alguien llamó al National Enquirer; armó una historia de que él nunca saldría conmigo por mi corta estatura”.

“Yo nunca salí con él, pero luego me llamó y me preguntó: ‘¿Puedes creer eso? ¿Quién diría eso? No quiero que la gente piense eso de ti’. Él creía que yo saldría con él simplemente para que la gente no pensara que ésa era la razón por la que no saldría conmigo“, detalló la actriz.

Deseó tener una princesa: Lady Di

Después de divorcio de Lady Di, Trump comenzó a enviarle flores, a tal grado que la princesa se sintió acosada. De acuerdo con Time, Trump declaró: “Solo tengo un arrepentimiento en el departamento de mujeres: que nunca tuve la oportunidad de conquistar a Lady Diana Spencer“.

Y ¿por qué no? También quiso una Miss: Ninni Laaksonen

Esto fue un escándalo: Miss Finlandia en 2006 fue acosada por Trump y ella declaró que en más de una ocasión Trump le tocó el trasero.

Y también quería porno: Jessica Drake

La actriz de cine para adultos, Jessica Drake, también declaró que el mandatario le ofreció una importante suma de dinero para que mantuviera relaciones sexuales con él.