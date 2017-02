Fernando Valenzuela, nuevo propietario de los Tigres. El legendario exlanzador de Grandes Ligas, Fernando Valenzuela, se convirtió en el nuevo propietario de los Tigres de Quintana Roo, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El empresario Carlos Peralta, cuya familia fundó y mantuvo por 62 años los derechos de propiedad del equipo felino, anunció la venta del equipo, el cual permanecerá en la entidad gracias a un acuerdo comercial alcanzado con un grupo de inversionistas locales encabezados por el Toro Valenzuela.

“Siendo sensible a las múltiples muestras y expresiones que he recibido de la afición, manifestando su temor de que la gran tradición y el legado de Tigres desaparezca, he tomado la decisión de vender el equipo y el nombre de Tigres”, declaró Peralta.

Hace unos días, el ahora expropietario de Tigres, había solicitado la salida de su equipo de la LMB debido a no estar de acuerdo con el alto número de mexicoamericanos permitidos en la liga, lo cual consideraba que afectará a los jóvenes peloteros nacionales.

Después de anunciar en conferencia de prensa la venta del equipo (la cual según la revista Proceso fue de 50 millones de pesos), el exligamayorista con los Dosgers visitó el Parque Beto Ávila de Cancún, sede de los Tigres desde hace 10 años.

Valenzuela comentó sentirse halagado de asumir esta responsabilidad y se comprometió a mantener a los Tigres en los primeros lugares de la liga.

De acuerdo con los lineamientos de la LMB, los nuevos dueños deben ser investigados antes de que el equipo sea considerado para la temporada 2017.

(Con información de Notimex)