Ante la inminente llegada del Papa Francisco a México, la venta de souvenirs católicos del Santo Padre están a la baja. Comerciantes y peregrinos expresaron que primero deben ser conquistados, que la fe no es fácil.

“Hasta ahorita la gente no nos ha pedido nada del Papa Francisco, no hemos vendido nada, vamos sobre la marcha, esperando la repuesta de la gente. Quizá después de que venga va a tener más audiencia, ya todo se irá dando. Mientras, seguimos vendiendo artículos del Papa Juan Pablo II”, dijo Elena Rodríguez, vendedora comerciante de la Plaza la Villita.

Indicó que desde la época de Juan Pablo II y hasta la actualidad, la gente busca alguna imagen o accesorios con su imagen, mientras que Benedicto XVI no vendió nada.

Recientemente, les llegaron tazas con el rostro de Francisco con valor de 4.5 dólares (85 pesos), velas de 6 dólares (115 pesos) y lienzos con su imagen con un costo de 21 dólares (400 pesos), que hasta el momento no han vendido.

La Colectura de la Basílica de Guadalupe es el espacio en donde se encuentra gran variedad de artículos religiosos, como llaveros, veladoras, biblias, escapularios, medallas, entre muchos otros.

Karen Ávila, vendedora ambulante en las calles aledañas a la Basílica de Guadalupe, también refirió que, al día, ella vende dos llaveros con la imagen del Papa argentino, mientras que de Juan Pablo, la gente le compra de cinco hasta diez, ambos con un costo de .50 dólares (10 pesos), “Nos han traído muy pocas cosas de él; aparte, la gente no lo ha pedido. Hasta la fecha Juan Pablo II es el más buscado, obviamente de él se sentía más el cariño.

Benedicto XVI, de plano no tuvo carisma, no vendí nada. Yo creo que los últimos han estado más por el dinero y el poder, no se les siente la misma vibración, comparados con Juan Pablo”, expresó Karen.

Por su parte, Cooper Ángeles, también vendedor de artículos religiosos, dijo que cuando anunciaron la visita de Francisco a la ciudad, creyeron que tendrían un alza en las ventas, pero no han tenido tan buena respuesta.

En un recorrido, Diario de México USA se percató de la escasa venta que hay en la mayoría de los puestos de artículos religiosos ubicados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Entre los souvenirs del Papa Francisco, se encuentran rosarios con un costo desde 1 hasta 2.50 dólares (20 a 50 pesos), o bien de tres por cincuenta y almohaditas, tres por 2.50 dólares (50 pesos).