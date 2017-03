Redacción Follow @Diariodemexusa

Nacido el 17 de diciembre de 1936 en un barrio obrero de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio es hijo de migrantes italianos: su padre, Mario, era contador, empleado en los ferrocarriles, mientras que su madre,

Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de los cinco hijos.

Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio entrando a la orden de los Jesuitas.

Siendo arzobispo de Buenos Aires —diócesis compuesta por más de tres millones de habitantes— desarrolló un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización.

Tenía cuatro objetivos principales: comunidades abiertas y fraternas; protagonismo del pueblo consciente; evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad; asistencia a los pobres y a los enfermos. Bergoglio intentaba reevangelizar Buenos Aires “teniendo en cuenta a quien ahí vive, cómo está hecha su historia”.

Tras la histórica renuncia de Benedicto XVI al cargo papal, fue elegido a reemplazarlo en marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave.

Desde entonces no vive en el Palacio Apostólico sino en el hotel del Vaticano y además le gusta prepararse su cena.

Inclusive en una ocasión fue visto en Roma comprando lentes y acompañado únicamente por el chofer; él pago sus lentes.

También en alguna ocasión le dijo a un medio de comunicación en su país que le daba miedo el dolor y explicó: “mira, la vida está en manos de Dios.

Yo le dije al Señor: ‘vos cuídame, pero si tu voluntad es que yo muera o que me hagan algo, te pido un solo favor: que no me duela. Porque yo soy muy cobarde para el dolor físico’”.

En 2013 viajó a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud que la Iglesia Católica organizó.

A su regreso se manifestó en apoyo a los gays, de la misma forma lo hizo con un transexual de nombre Diego Neria Lejárraga, español de 48 años, católico y practicante, nació mujer pero se convirtió en hombre y fue a ver al Papa en compañía de su novia.

El Santo Padre expresó: “Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres”.

Francisco también se ha caracterizado por su crítica a los miembros de la Iglesia que padecen “enfermedades y tentaciones” como la acumulación de dinero y poder, el exhibicionismo, la sensación de sentirse superior a los demás.

También pidió que la Iglesia no persiga la riqueza y los religiosos sean coherentes con su voto de pobreza: “duele ver a una monja o un cura con el último modelo de coche”, asegura.

Ha hablado de temas ríspidos como el aborto y los anticonceptivos dice que la vida humana es sagrada e inviolable y que cualquier derecho civil se basa en el reconocimiento del primer y fundamental derecho del hombre, el de la vida.

Por otro lado, ha promovido el perdón a las mujeres que abortaron y se arrepintieron: “He decidido conceder a todos los sacerdotes la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón”. Otro tema controversial en fechas recientes ha sido el matrimonio y su reforma al procedimiento para anular la unión, fiel a su costumbre se interesó en acercar la Iglesia a los laicos “Los sacramentos son gratuitos. Nos dan la gracia, y un proceso matrimonial toca el sacramento del matrimonio.

Pidió “mantener las puertas abiertas” a los católicos que se querían volver a casar.