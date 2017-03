La Femexfut informó hoy el cese de José Manuel de la Torre de la dirección técnica del Tri; Luis Fernando Tena asumirá el cargo

Notimex

La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) despidió a José Manuel de la Torre de la dirección técnica del Tri, luego de la derrota ante Honduras en el estadio Azteca, que complicó el pase de México al Mundial de Brasil 2014.

En un breve comunicado, el órgano colegiado de la selección mexicana informó, en su página de internet, que se mantiene el resto del Cuerpo Técnico bajo el mando de Luis Fernando Tena.

El texto señaló que “el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, tomó la decisión de hacer un cambio en la Dirección Técnica de la Selección Mayor y será Luis Fernando Tena el responsable de la Dirección Técnica”.

Tena, quien comando la selección que ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos en Londres, estará apoyado con los mismos colaboradores que hasta la fecha han participado en este proceso, indicó la Federación.

La Femexfut añadió que este sábado a las 11:30 horas locales en el Centro de Alto Rendimiento se ofrecerá una conferencia de prensa.

Después de la derrota, el “Chepo” De la Torre había afirmado que no renunciaría y que tenía confianza en que el grupo sacaría a México adelante de la eliminatoria mundialista de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

“Me quedo porque tengo confianza en el grupo, en los jugadores, en el proyecto que ha sido muy bueno y sería tirar a la basura mucho tiempo, mucha inversión y si yo me diera cuenta que los jugadores no están comprometidos entonces si diría que todo está perdido, pero no es así”.

“Renunciar sería un fracasototote”, aseguró el técnico.

México se encuentra en cuarto lugar en esta fase final hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 cuando sólo faltan tres jornadas y los tres primeros lugares tienen pase automático, mientras el cuarto de la Concacaf se disputa un lugar contra Nueva Zelanda.

Antes de la derrota con Honduras dos tantos contra uno, sólo Costa Rica, en 2001, había logrado vencer a México en el Estadio Azteca en un partido por eliminatoria mundialista.

Foto: Especial