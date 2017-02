Fuertes vientos causan destrozos en NY. Debido a los fuertes vientos que se registran en todo Nueva York, han sido varios los destrozos. Entre ellos, fue derribado el techo de una estación de gas en Queens y un gran árbol en Long Island cayó sobre una casa.

En Long Island, un gran árbol cayó sobre una casa en Glen Cove justo antes de las 9 de la mañana, lo que hizo que una gran parte de la casa fuera dañada.

Los servicios de rescate acudieron al lugar para proteger la zona de cualquier incidente ocasionado por la caída del árbol.

Wind whipping around iced over tree limbs in the Hudson Valley. Keep an eye to the sky today. @ABC7NY pic.twitter.com/RDfKWlevZY

— Lee Goldberg (@LeeGoldbergABC7) 13 de febrero de 2017