La actriz interpretará a un buzo

Notimex

La actriz Gabriela de la Garza informó que a fines de abril próximo viajara a Honduras para protagonizar un filme al lado de una de sus máximas estrellas, José Zúñiga.

Será una coproducción entre Honduras y Estados Unidos y ella tendrá el papel de la pareja romántica de Zúñiga, quien sobresalió en producciones como “CSI: Miami” y “Misión imposible III” (2006), por citar algunas.

De la Garza interpretará a un buzo y las grabaciones transcurrirán en la isla Roatán de Honduras durante tres semanas.

“Nunca he buceado y eso es lo bonito de mi carrera porque me permite introducirme en mundos desconocidos. Me dicen que es uno de los lugares más fáciles del mundo para bucear, así que llegaré a estudiar”, platicó la actriz.

Adelantó que la historia de la película, aún sin título definido, trata sobre un escritor (José Zúñiga), quien narra en un libro lo que acontece en la isla.

“Él y yo tendremos un romance y de esto se desencadenarán otras historias. Es una trama positiva, entrañable y tendremos la oportunidad de mostrar el paraíso de la isla”, destacó.

De la Garza también dio a conocer que ese año espera concretar la producción de una obra de teatro, así como actuar en la reposición de “Casi, un pueblo”.