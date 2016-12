No hay talento que Gaby Ramírez no tenga. Desde muy pequeña, la actriz, conductora y cantante originaria de la Ciudad de México tuvo sus primeros contactos con el mundo de la farándula. Sin embargo, su debut fue en “A la cahi, cachi, porra”, programa de concursos de Canal Once.

Su gran oportunidad en el mundo de la televi – sión llegó con su participación en la telenovela “María la del Barrio”. La aparición anterior en la pantalla chica le abrió las puertas a nuevas pro – puestas: “Mujer de madera”, “Hasta que el dinero nos separe”, “Fuego en la sangre” , “Decisiones” y “Como dice el dicho” son algunos de los proyectos en los que ha participado.

Varios años después, la actriz se consolidó como una de las mujeres más hermosas del espectáculo que con su escultural cuerpo de diosa ha dejado con la boca abierta a más de un caballero que gusta de ad – mirar el talento y la belleza mexicana. Además de desarrollar su carrera en el mundo de la actuación, la actriz de 38 años de edad también ha participado como conductora en distintos programas como “Hoy” y en la cadena deportiva Fox Sports.

PORTADA DE PLAYBOY

Gaby Ramírez ha sido portada de la revista del coneji – to en dos ocasiones: la primera fue en 2011 al estilo de la Mujer Maravilla, donde sólo posó con su cuerpo cubierto de pintura, y la segunda el pasado octu – bre en una edición especial por el 14 aniversa – rio que estuvo dedicada a la prevención del cáncer de mama.

Para esta última ocasión, la mexicana apareció con unas zapatillas de baila – rina y cubierta de un tutú color rosa; en esta edición, como en la anterior, los caballeros pudieron deleitarse con las curvas de la artista.

Su cuerpo que enloquece a tantos es producto de muchas horas de ejercicio y una dieta balanceada, pero la actriz también ha confesado que ha recurrido a algunas cirugías estéticas, ya que ella está completamente a favor de que las mujeres se las rea – licen.