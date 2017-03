Con una pala en la mano o tratando de mantener caliente el champurrado que venden, los paisanos salen a las calles de la ciudad para conseguir dinero

Edisón Esparza Follow @Diariodemexusa

Nueva York.- Desafiando el frío y la nieve, hispanos salen a las calles a partirse la espalda levantando libras de hielo con una pala o calentando a los peatones con ricos atoles y champurrados.

En áreas de Woodside, Jackson Heights y Corona es donde se puede ver a más latinos al pie de sus puestos de venta .

“La verdad que el año anterior las ventas de atole estuvieron mejores, igual nosotros le agradecemos a Dios porque gracias a nuestra labor mantenemos a nuestros hijos.

Salimos los 7 días de la semana, pero no nos parqueamos en las bajadas de las estaciones porque la policía siempre nos pone multas de 50 dólares. Hemos tratado de sacar la licencia, pero no hemos podido”, dijo el poblano Vicente García.

Por su parte, doña María Rosa Luna , quien tiene su puesto de champurrados en la estación 103, comentó que el clima no importa, cuando se trabaja por amor a la familia.

“Nosotros salimos tres o cuatro días a la semana, ya tengo problemas de las reumas y artritis, pero tengo que buscar los dólares para nuestra familia, tengo tres hijos.

He caído presa algunas veces, pero les he explicado a los oficiales que he ido a las oficinas y me dicen que no hay formularios ni licencias. Soy una mujer sola, tengo que ayudarme, no me puedo dejar morir de hambre”, concluyó la comerciante ecuatoriana.

Sin embargo, no sólo son los vendedores ambulantes quienes se enfrentan a diario con el clima, también están los connacionales que ven en esta temporada una oportunidad de obtener ingresos extra.

Vestidos con chamarras y gorros que apenas calientan un poco sus cuerpos, los paisanos se acercan a dueños de negocios y casas cubiertas por la nieve para negociar la limpieza de las entradas y los techos. Tal es el caso de Prudencio González, oriundo de Puebla.

“Gracias a Dios estas semanas han sido buenas, por lo general nosotros vamos a Long Island y CT donde siempre cae más nieve y pagan más, pero el amigo que me lleva hacia allá en su carro tiene trabajo, por eso tuve que salir con mi pala a trabajar en NYC”, explicó.

En otras áreas de la ciudad otros connacionales salen con la misma misión e incluso hay quienes le han tomado gusto al trabajo con la nieve.

“Sí mi cuate, yo no le corro al frío, me gusta la nieve, no viene mal ganarse unos pesos, pero también compartir de lo lindo limpiando.

La experiencia es increíble nosotros ya tenemos clientes fijos, que son los locales de los negocios en esta área, ni siquiera hablamos de precios porque ellos ya lo saben, hago mi trabajo y al día siguiente cobro”, expresó Silvino Pérez.

Números:

4 a7 días a la semana trabajan los connacionales en las calles de NYC.

25 a100 dólares es lo que cobran por limpiar las entradas de las casas.

50 dólares es lo que pagan de multa por vender en la calle sin contar con una licencia.

Foto: Edison Esparza