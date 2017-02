El pasado lunes 13 de febrero por la mañana se encontraron en al menos en tres edificios y un poste de luz en la Universidad de Texas en Austin (UT), varios carteles que critican a los inmigrantes, a los grupos minoritarios y a los musulmanes.

En el Bulevar San Jacinto, al norte de la Calle 23, se encontró colocado un cartel donde pedía a la gente que “imaginara una América libre de musulmanes”.

El vocero de la Universidad de Texas, J.B. Bird, dijo que el personal de la universidad descubrió los carteles afuera del Centro de Actividades Estudiantiles, la escuela de Artes Liberales y el Edificio Sánchez.

American Vanguard, un grupo con activistas afiliados, aparentemente se atribuyeron la responsabilidad de los carteles, declarando en twitter que

[email protected] tuvo una visita de American Vanguard anoche”, junto con la etiqueta “hagamos a Estados Unidos blanco de nuevo” (MakeAmericaWhiteAgain).

When some try to divide us, Longhorns stand together. Diversity and inclusion are among our top priorities https://t.co/akWRkPitSG

— Greg Fenves (@gregfenves) 13 de febrero de 2017