Patricia ha consagrado su vida al rescate de perros, y realiza campañas de esterilización en los lugares más pobres

Brenda Fonseca

Distrito Federal.- Muchos hemos soñado con hacer algo que transforme al mundo, pero pocos o casi nadie lo lleva a cabo, una de ellas es Patricia Rico, quien ha dedicado 14 años de su vida a rescatar perros callejeros, actividad que entre muchas cosas le costó hasta su matrimonio.

“Los fines de semana me iba a la Marquesa a comer quesadillas, ahí me daba mucha pena ver a los perritos hambrientos así que le dije a un amigo: ¡Cómo me gustaría regresar con una olla enorme de croquetas! y él respondió ¿por qué no lo haces? ¡Y lo hice!”, dijo orgullosa Patricia Rico, presidenta y fundadora de la asociación Animales Desamparados (ANDES).

Así cada fin de semana llegaba a la Marquesa con 5 kilos de croquetas.

“Y terminé llevando cuatro costales de 25 kilos de croquetas y 80 kilos de pollo, dos veces a la semana”, afirmó.

Pero se dio cuenta que alimentarlos no era suficiente, así que por sus propios medios se los llevaba a esterilizar y después los regresaba a su habitat, los heridos los dejaba en pensión y les buscaba casa; así nació ANDES hace 12 años.

El perdón

En uno de esos viajes a la Marquesa, escuchó un lastimoso gemido canino que tan sólo recordarlo le enchina la piel, el cual provenía de un cerro que decidió subir pese a la oposición de su amigo; aun así armados con unas tijeras y una navaja fueron cuesta arriba.

“En la punta del cerro hallamos amarrado a una gran roca con lazo grueso (de esos para atar caballos) y alambre, a un perrito o mejor dicho un esqueleto viviente que al vernos se emocionó y sacó su último aliento. Las tijeras y navaja sirvieron para liberarlo, bajamos con este costal de huesos en brazos y lo llevamos al veterinario donde estuvo internado un mes”, contó Rico.

Tras librar esta batalla, ‘Bruno’ fue adoptado por un hombre divorciado, que pese a cubrir con los requisitos, tenía algo en su mirada que nunca terminó de gustarle a Paty.

Rico visitaba a este can a escondidas, el cual se emocionaba al verla.

Un día Paty llegó con pan y a través de la reja lo llamó: pero el Rottweiler nunca respondió, ella sabía que algo no estaba bien, pues ni él ni tres perritos más que adoptó este sujeto salieron, observó la casa y estaba vacía: ¡Se habían ido!

Desesperada por saber por Bruno y su pandilla preguntó a unos albañiles, uno de ellos le dijo que fuera a una tiendita cercana ahí le informarían.

Al llegar al establecimiento en la esquina vio un perro con sarna, esquelético “y con una tristeza infinita en la mirada, recargado en la pared, yo pensé que era Bruno, pero al llamarlo no respondió, apenas y podía sostenerse en patas. La dueña de la tienda me dijo que el adoptante de Bruno era drogadicto y alcohólico, por lo que un día se fue y los dejó morir de hambre, sólo sobrevivió Bruno, entonces supe que era él… no terminé de escuchar la historia y salí corriendo, lo abracé sin importarme la sarna y entonces me reconoció y lloré al ver que era un esqueleto igual como lo hallé en la Marquesa, narró Paty con su voz quebrada.

Cuando estaba por llevárselo, la mujer de la tienda se opuso asegurando que ahora era de ella, con todo el dolor de su corazón lo dejó, pero al día siguiente fue por él, le dejó dos bultos de croquetas y 500 pesos a la señora.

Bruno le enseñó el verdadero significado del perdón, pues pese a que dos personas intentaron matarlo de hambre, “él era un pan, no sé si los perros odien, pero yo creo que él perdonó a los humanos…”.

Si quieres ayudar puedes ingresar a:

www.andes.org.mx

Foto: Especial