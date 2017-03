El técnico se mostró complacido con la competencia que hay en el ataque del TRI

Ámsterdam.- Miguel Herrera, timonel de la Selección Mexicana, se mostró contento por la competencia interna que hay en el Tri, en especial en la zona de ataque, donde cuenta con nombres como Carlos Vela, Javier Hernández, Raúl Jiménez y Giovani dos Santos, todos futbolistas que se desempeñan en el futbol europeo.

“Me da mucho gusto cada vez tener más complicado ver que tenemos más dura la competencia en el ataque. Hay que convencer a los atacantes que cuando no tenemos la pelota también hay que defender, pero tenemos un equipo fuerte”, expresó el Piojo en conferencia previo al amistoso contra Holanda.

Sobre Carlos Vela, quien será titular hoy, aseguró que fue bien recibido por el grupo, ya que no es alguien desconocido para los compañeros.

“Carlos no es un desconocido en el grupo, no es nuevo como Corona o George Corral. Es un buen grupo, tratamos de poner siempre buenos grupos y el grupo no es especial, no es una figura o un solo jugador. Todos están con una gran actitud y trabajando bien”, expuso.

Con lo visto ayer en el entrenamiento, México jugará hoy con Guillermo Ochoa en la portería; en la defensa Paul Aguilar, Diego Reyes, Miguel Herrera, Oswaldo Alanís y Adrián Aldrete; en el mediocampo el Gallito Vázquez, Héctor Herrera y Andrés Guardado; adelante Carlos Vela y Javier Hernández.

Vela se va sin declarar

El atacante mexicano no dio declaraciones a la prensa previo al duelo de este miércoles ante Holanda, tras realizar el entrenamiento en la Ámsterdam Arena.

Vela salió acompañado de Javier Hernández, quien tampoco quiso hablar y con el que hará pareja en el ataque del Tricolor.

En los primeros minutos que fueron abiertos a la prensa, el atacante de 25 años se comportó como uno más en el equipo en todo momento.

Siempre sonriente como suele serlo tanto en jugadas que le salen dentro del campo como cuando no es así, el delantero estuvo cerca de sus compañeros, atento a las instrucciones y cuando el momento se prestaba, hasta bromeaba con algunos de sus inseparables como los hermanos Dos Santos.

Incluso, antes de llegar al Ámsterdam Arena, fue parte de algunas fotografías que sus compañeros subieron a Twitter.

