California.- Fiscales federales acusarán a Enrique Márquez, amigo y exvecino de los atacantes que llevaron a cabo la matanza de San Bernardino, California, en la que murieron 14 personas y 22 fueron heridas.

Las autoridades dijeron que Márquez compró legalmente las armas de grueso calibre utilizadas por Syed Rizwan Farook y su esposa Tashfeen Malik en una fiesta de compañeros de trabajo de Farook el 2 de diciembre.

Farook y Malik fallecieron en una balacera con la policía local horas después. Sus cuerpos fueron sepultados el martes por la tarde en el Sur de California, indicaron el jueves abogados de la familia a NBC News.

El segundo responsable de la oficina forense de San Bernardino, Randy Emon, comentó a The Associated Press que no estaba autorizado a decir quién los había reclamado ni mayor información.

La pareja que perpetró la masacre intercambió mensajes en privado sobre la yihad y el martirio antes de casarse; sin embargo, no hay evidencia que sugiera que hayan revelado esas ideas de manera pública en redes sociales, detalló el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el miércoles.

“Por nuestra investigación podemos ver que a finales de 2013, antes de que se conocieran en persona y se comprometieran y luego viajaran a la Unión Americana se comunicaban vía Internet, mostrando señales en sus conversaciones acerca de su compromiso mutuo con la yihad y el sacrificio”, indicó James Comey luego de una conferencia en Nueva York en que participaron el Departamento de Policía de la ciudad y el sector privado.