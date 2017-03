Casi 400 mil residentes latinos viven con carencias, debido a que ganan muy poco en sus trabajos, en la Urbe de Hierro

Virginia Alvarado y Gery Vereau

Nueva York.- Vivir con un salario mínimo resulta casi imposible para casi 400 mil residentes hispanos de la Urbe de Hierro, quienes deben ‘estirar’ su sueldo para cubrir sus necesidades elementales.

De acuerdo con datos revelados en un informe, del contralor John C . Liu, las 390 mil personas que ganan 7.25 son en gran parte mayores de 25 años que chambean y al carecer de un título universitario, padecen problemas financieros. “Yo nací en México, pero me críe en Estados Unidos.

Trabajo desde hace 11 años en un supermercado, pero no tengo ninguna prestación, ahora esto me preocupa más porque soy padre de familia”, sostuvo el mexicano Juan Rojas, quien con dificultad cubre los gastos de comida, agua, energía eléctrica, renta y transporte.

Rojas, quien labora 12 horas diarias, en el sector de Coney Island, asegura que su sueldo le impide incluso visitar al doctor para hacerse una revisión.

“No me he hecho un chequeo desde hace dos años, pues no tengo seguro médico porque nos pagan en efectivo”, dijo el paisano, quien espera que la propuesta del contralor Liu de aumentar el salario a 11.50 dólares permita mejorar un poco su situación económica.

Cabe mencionar que, según el reporte de Liu, incrementar el salario mínimo a 11.50 por hora permitiría que al menos 200 mil habitantes de la Ciudad de los Rascacielos saliera del umbral de pobreza y aumentaría el sueldo de los 450 mil trabajadores de NY por 3.08 dólares, por hora en promedio.

PELEARÁN POR SUBIR EL SALARIO

Nueva Jersey.- Doscientas cincuenta organizaciones se han unido, a la fecha, a la campaña para subir el salario mínimo a 8.25 dólares, así lo anunció Alex Gomez, coordinador comunitario de Working Families United for New Jersey, Inc., organización que lleva adelante la iniciativa.

Gómez agregó que se ha incrementado el precio del transporte, los alimentos, los servicios de luz, pero el sueldo se mantiene estancado desde hace nueve años. Por ello, pedirán a los votantes que acudan a las urnas el 5 de noviembre, que marquen en la boleta electoral su aprobación a subir el salario actual de 7.25 dólares.

