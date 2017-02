Historia de amor entre top model de NY y buzo acapulqueño. El buceo fue el ancla para que la ex top model de Nueva York y ambientalista, Robin Sidney Gordon, abandonara Estados Unidos para vivir en Acapulco y enamorarse de Hilario Martínez Valdivia, el legendario buzo conocido como “Perro Largo”.

Robin, una mujer de cuerpo esbelto y con una estatura de 1.80 metros, rubia, ojos verdes vino al puerto de Acapulco en 1965 con sus tíos a un torneo de buceo, el cual siempre ha sido su deporte favorito.

A través de ese evento fue como conoció al amor de su vida, Hilario Martínez Valdivia, uno de los mejores buzos y conocido como “Perro Largo”, un hombre moreno como el típico acapulqueño, con una estatura 1.80 y cuerpo atlético que se movía en el agua como “un anfibio humano”.

Robin, de 74 años de edad, sentada afuera de la terraza de su casa y a su espalda tiene como escenario una hermosa vista a la zona de La Marina, playa Manzanillo y Tlacopanocha, nos relata parte de su historia de cómo conoció a su esposo, las experiencia bonita que vivió con él en el mar y los obstáculos que tuvieron para casarse.

Acompañada de fotografías que tiene con su esposo en blanco y negro y otras color sepia, recuerda que luego de conocerse en el torneo de buceo, durante más de un año se estuvieron escribiendo cartas y la conquista siguió a través del correo.

Fue en 1967, cuando la top model dejó la pasarela y su familia y todas las comodidades que tenía en Nueva York donde también hizo su licenciatura en artes gráficas y diseño en el Pratt`s Institute de Nueva York, para venirse a vivir para siempre a Acapulco.

“Lo conocí a través del buceo, porque el buceo siempre fue mi deporte y lo conocí a él en competencia y flechamos, escribimos un año cuando yo me decidí a venir, lo conocí en 1965 y 1967 ya estaba aquí”, relata.

Robin Sidney, durante más de cinco años, luego de vivir en Acapulco con Hilario Martínez, no pudo ver a su familia. La edad no fue un impedimento para que Robin e Hilario estuvieran viviendo juntos, pues ella tenía 20 años cuando se vino a vivir al puerto de Acapulco y él era 13 años mayor que ella, pues tenía 34 años de edad.

Dijo que Hilario le comentó que se quería casar con ella, unir sus vidas sería para siempre, pero él le contó que tenía otros hijos, que vivía con su mamá y era viudo, pero ella descubrió que sí tenía mujer e hijos, pero no era casado.

“Yo era muy ingenua en ese tiempo y no vivía con su mama. Pero vivía en la misma casa, pero nunca se había casado”.

Cuando la guapa modelo neoyorquina decide casarse con el famoso buzo, se les presentaron varios obstáculos, el primero por cuestiones migratorias, debido a que ella era extranjera y el segundo porque Hilario Martínez Valdivia, no tenía acta de nacimiento y era investigado por el Servicio Secreto Mexicano pues creían que era un inmigrante guatemalteco.

Cuando la también ambientalista nos relata parte de su vida, que no reveló ni el documental cinematográfico que se hizo acerca de la vida de su esposo, “Vuelve a la vida”, dijo que al casarse con Hilario Martínez, parecía que quería hacerlo con una estatua de 18 kilates de oro porque fue muy difícil y les pusieron muchas trabas burocráticas en ese tiempo.

“Esa historia es muy personal ni en la película sale, no la había dicho. Pero es una historia muy bonita, por eso digo yo como no voy a amar México, su gente y yo desde un principio tuve una atención especial de todas las personas, que me ayudaban y me apoyaban”, refirió.

La familia de Robin Sidney era muy conservadora y cuando ellos se querían casar, ella ya estaba embarazada de su primer hijo, estaba preocupada porque no sabía como reaccionarían.

Pero Robin metió todos sus papeles en Migración al igual que Hilario, no obstante el problema era que el acta de nacimiento de él, pues se había quemado en las oficinas del viejo Palacio Municipal y sólo tenía su registro de nacimiento del hospital.

Los documentos se enviaron por correo a las oficinas de Migración en México, pero al ver que Hilario no tenía acta de nacimiento lo empezaron a investigar, pensaron que era un extranjero indocumentado.

Robin ríe cuando cuenta esa parte de su anécdota que vivió para poder casarse, porque dice que su marido tenía toda la cara de acapulqueño, pero como no tenía su acta de nacimiento pensaron que a lo mejor era un guatemalteco o migrante de otro país y ya lo estaban investigando.

“Me sentía horrible, decía yo, ¿pero qué voy a hacer? Yo no podía tener un hijo sin estar casada, y yo con mi familia tenía que estar casada”, expuso la neokorkina.

Manifestó que por suerte, Hilario era muy conocido y conocía gente importante que venían a bucear con él, como los hijos de los presidentes, los grandes comandantes, príncipes, actores de cine de Hollywood y el Jet Set.

Dijo que uno de sus clientes, que después se hicieron compadres, fue el director de los Servicios Secretos de México, Eduardo Estrada, quien era un luchador olímpico.

Estrada venía todos los fines de semana a bucear con Hilario y un día llegó y al verla triste, le preguntó que porque estaba ella así. Robín le contó que al buzo Hilario Martínez, con el que se quería casar, lo estaban investigando.

De inmediato, le comentó Estrada que eso se arreglaría y que mandaría traerlos para llevarlos al Distrito Federal y les garantizo que los vería casados.

Además de que apoyaba a su esposo Hilario con la escuela de buceo, donde también fue instructor.

Recuerda que estaban las competencias de velero de las Olimpiadas del 68, y un reportero de Estados Unidos de la Revista Life los invitó a comer a ella y a su esposo Hilario. El reportero le comentó que Hilario Martínez, mejor conocido como “Perro Largo”, era el mejor buzo del mundo y así lo consideraba la revista Life.

Cuenta que se quedó sorprendida porque la fama de su esposo como buzo había transcendido fronteras. Recuerda que ellos mismos le recomendaron que a la escuela de buceo que iban a emprender, y que tuvieron durante 39 años, le pusieran “Perro Largo”.

“Lo conocí, en el mar y arriba del mar, una vez hicimos una cuenta con él cuando cumplió 40 años, hicimos un tablero y realmente vi que había pasado a mayor parte de su vida abajo del agua que arriba del agua, eso es muy extraño”, expuso.

Agregó que “no muchas personas lo pueden decir, pero como él era buzo de vocación, era un anfibio humano, él abajo del mar no necesitaba equipo, a veces se podía quitar todo y nadar como un pez abajo del agua”, expresó.

Señaló que con Hilario sufrieron los primeros 10 años, cuando abrieron su escuela de buceo, pues vivían de un deporte que dependía mucho del turismo extranjero y cuando había mal tiempo por época de lluvia nadie buceaba.

“Mis hijos estaban pequeños no podía viajar con ellos y la situación económica no era nada buena para poder llevarme a todos mis hijos”, refirió.

Dice que con Hilario vivió un amor muy bonito y no se arrepiente de haber dejado Nueva York para venir a vivir al puerto de Acapulco donde tuvo a sus hijos Jan, Alejandro, Marina y Elsa.

