Con el Real Madrid, marcó una brillante época, rompió récords y puso en alto el nombre de México durante más de una década

Redacción

Uno de los personajes más polémicos en la historia del futbol mexicano ha sido Hugo Sánchez. Su persona­lidad, amada por unos y odiada por otros, ha causado gran controversia en innumerables ocasiones.

Figura desde muy joven y decidido a brillar, Hugo consiguió ser un em­blema del Real Madrid y ser el mejor jugador mexicano.

Su carrera como jugador fue memorable; sin embargo, en lo que respecta a su trayectoria como técnico no ha sido lo mismo, pues ha tenido altibajos muy marcados.

En sus 55 años de vida, Hugo Sánchez ha tenido momentos que han quedado guardados tanto dentro de las canchas como fuera de estas.

Hasta hace poco, ‘Hugol’ era el extranjero con más goles anotados en la Liga Española. Ostentó también el récord (compartido con Telmo Za­rra) de más anotaciones en una sola temporada, con 38 tantos, logrado en la campaña 1989-1990 (récord luego superado por Cristiano Ronaldo con 41 goles en la 2010-2011, y luego por Lionel Messi con 50 en la 2011-2012).

Además, es el segundo jugador que más veces ha ganado el Trofeo Pichichi y el único en la historia del balompié ibérico en conseguirlo du­rante cuatro torneos consecutivos sin compartirlo en ninguna ocasión, dejando claro que su productividad como delantero fue constante y certera.

Sánchez es considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiem­pos, siendo elegido por el IFFHS como el mejor futbolista de América del Nor­te y América Central del Siglo XX.

Números:

656 partidos jugados como merengue.

484 goles con clubes.

6 tantos con la Selección Nacional.

La frase:

“Cuando llegué a España la gente me gritaba indio, cuan­do me fui me grita­ba ‘Hugol”. Hugo Sánchez, ex futbolista.

Clubes:

Foto: Mexsport