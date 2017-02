Trump insulta a la Senadora Warren durante reunión en la Casa Blanca

Durante una reunión bipartidista con los senadores, el presidente Trump se refirió a la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts como “Pocahontas” en repetidas ocasiones.

Fotografos y reporteros asistieron a la reunión, pero fueron retirados del lugar después de una sesión de fotos y preguntas.

En cuanto los periodistas abandonaron la sala, Trump empezó sus burlas hacia los demócratas reunidos.

“Pocahontas es ahora la cara de su partido”, dijo el mandatario refiriéndose a la senadora Elizabeth Warren.

El apodo racista “Pocahontas” fue acuñado por Trump desde su campaña electoral, y a pesar de la indignación que ha causado, el funcionario lo ha seguido usando desde entonces.

Una persona que estuvo presente en la reunión aseguró que el ambiente entre los asistentes era completamente incómodo.

Durante la junta, Trump se quejó de que tanto él como el ex senador GOP Kelly Ayotte, de New Hampshire, hubieran ganado el Granite State si no fuera por los “miles” de votantes ilegales “traídos en autobuses” de Massachusetts.