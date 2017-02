La actriz Itatí Cantoral, quien dará vida a Silvia Pinal en la serie biográfica que producirá Carla Estrada, admitió que se trata de una enorme responsabilidad, por lo que ya se prepara para las grabaciones.

Aun cuando la serie comenzará a grabarse en abril, Itatí confesó que en estos días asiste a cursos para desempeñar de la mejor manera su papel. “Es una responsabilidad muy grande y yo ya empecé, desde la semana pasada estoy tomando unos cursos de actuación con Mónica Miguel”.

“Me han refrescado muchísimo para hacer la interpretación lo más cuidada posible, así que ya estoy trabajando aunque comenzaremos a grabar en abril”, expresó a los medios.

Para Cantoral es un gran orgullo y reto personificar a la primera actriz, motivo por el cual ya se ha reunido varias veces con ella. “Es una mujer luchadora, una estrella. He estado platicando con ella y realmente lo voy a hacer con todo el corazón y respeto del mundo y que merece la grande y única Silvia Pinal.

“Ella está muy contenta, fue quien aceptó que yo hiciera el papel porque no se podía hacer el proyecto sin que ella estuviera de acuerdo con la actriz, ya que se está hablando de su historia. Obviamente, Carla Estrada y Televisa le tienen gran respeto y ella tenía que estar de acuerdo”, agregó.

Por lo anterior, Itatí dice sentirse muy contenta y agradecida tanto con la primera actriz como con los productores. “Me siento orgullosa de poder interpretar a una personalidad tan grande, una mujer tan entregada a su carrera y que tiene tantos éxitos.

“Hemos estado platicando mucho, es una mujer que tiene tantas cosas que contar, una mujer apasionante y muy emprendedora que ama por sobre todas las cosas a la vida. Es una súper artista”.

Reconoció que físicamente no se parece a Pinal. “Fue un halago lo que Sylvia Pasquel dijo, obviamente físicamente no me parezco, aunque quisiera”.

“Pero Sylvia habló hermoso de mí y le agradezco, comentó que podría ser una diva americana (Rita Hayworth), que era una gran actriz y lo iba a hacer excelente, aunque físicamente consideró que no me parezco y tiene razón. Voy a intentar parecerme a esa belleza de mujer y, actoralmente, me estoy preparando al ciento por ciento”, insistió.

Finalmente, la protagonista de telenovelas como “Hasta que el dinero nos separe”, “Amores con trampa” y antagonista del melodrama “María la del barrio”, destacó la gran figura que tuvo Silvia Pinal.

“Los vestuarios que se utilizarán, la mayoría, son los de Silvia, ella tenía una cinturita. El cuerpo de Silvia se los juro, qué belleza”, concluyó.