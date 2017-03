La actriz Itatí Cantoral revela las verdaderas razones por las que decidió involucrarse en otra telenovela mexicana

Notimex

La guapa actriz de televisión, cine y teatro, Itatí Cantoral, reveló que sus hijos fueron quienes la convencieron para que aceptara el papel protagónico de la telenovela ‘Amores con trampa’, el cual alternará por un tiempo con la obra teatral ‘Mame’, que se encuentra en sus últimas funciones.

“Mis hijos me decían: mamá acepta el proyecto, regresa a actuar y la verdad me encantó la historia, así que no dudé en sumarme al elenco, en el que además tengo de pareja a Ernesto La- guardia, que es un gran actor”, comentó la atractiva mexicana a la prensa.

Cantoral explicó que ellos siempre le brindan su apoyo y comprensión respecto a su trabajo actoral, e incluso esperan que sea con- siderada como la mejor antagonista de las novelas mexicanas.

“Es importante para mí lo que opinen ellos, además desean que sea catalogada como la mejor villana, como ha ocurrido con otros trabajos”, aseveró la actriz.

Cantoral destacó que otra de las razones porque decidió participar en este proyecto, se debió a que tanto su personaje como la historia eran de su interés, ya que se basan en la vida familiar.

“Me encanta mi personaje porque es una mujer que le encantan los lujos y de repente su vida da un giro… sólo puedo decir que me la estoy pasando bien y que hacer comedia siempre es divertido, además de que esta historia está apostando por exaltar a la familia”, añadió la intérprete.

“Yo siempre en lo personal he apostado por la familia, creo que es impor- tante la unión”, concluyó.

Respecto a su participación en ‘Mame’, dijo que la obra está en la recta final y sólo esperan cumplir las 100 funciones para concluir la temporada. ■

Números:

39 años de edad tiene la curvilínea mujer.

3 hijos tiene la orgullosa madre.

Foto: Especial