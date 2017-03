Esther ‘N’, ha sido comerciada por sus propios padres desde que tenía ocho años de edad

Brenda Fonseca

Oaxaca.- En pleno siglo XXI, una mujer en México fue vendida, no una ni dos, sino tres veces por sus padres; en cada ocasión su comprador pagó por ella menos que por un mueble. Su nombre es Esther ‘N’ y desde los ocho años no ha sido más que una mercancía.

Haciendo un esfuerzo por hablar español -un idioma que no le enseñaron- cuenta: “Me vendieron cuando estaba bien tiernita, era una niña, eso fue después de que enfermó mi papá, entonces la que yo creía mi madre me confesó que no lo era y que como no podía mantenerme mejor me iba a entregar con mi verdadera progenitora”.

La realidad fue que la cambiaron por un animal de rancho a un matrimonio que la quería para los quehaceres domésticos, pese a su corta edad.

“Mi madre me vendió y no quiso volver a saber nada de mi”, dijo.

Y así del mismo modo que se deshace uno de las cosas que nos estorban, la entregó a sus patrones en Huatulco. Esther no supo lo que era la escuela. La escoba y el trapeador se convirtieron en sus ‘juguetes’ de infancia, la cual vivió al lado de los que le hicieron creer que eran sus verdaderos padres, pero dos años después descubrió que era una mentira.

Mina de oro

Tenía 10 años cuando sus supuestos progenitores a los que les fue entregada dos años antes, le confesaron que no lo eran y que la habían comprado; enojada, huyó y fue al lado de una tía, la cual al no poder darle manutención la mandó a trabajar a un bar ubicado en la zona marginal de Juchitlán.

En este lugar, un hombre 40 años de edad, dedicado a la trata de jovencitas, vio en ella carne fresca, así que habló de negocios con su tía, pero esta temerosa la regresó con sus padres, quienes al enterarse de la historia buscaron al supuesto comprador y la vendieron por segunda vez, pero ahora en 20 mil pesos.

Esther intentó oponer resistencia, pero la fuerza de Francisco Ordaz, su nuevo dueño, pudo más y se la llevó arrastras hasta su casa.

Fue así como a los 10 años de edad fue violada por primera vez, y esto fue el comienzo de una pesadilla.

Aseguró que los abusos no cesaron ni meses después cuando quedó embarazada, por lo que tuvo su primer aborto a los 10 años.

Desde entonces la obligaron a consumir marihuana, para que siempre estuviera despierta para recibir a los clientes que acudían al bar de Francisco donde trabajaba.

“Tenía que estar con varios hombres en una sola noche, algunos de ellos, los menos, me respetaron porque veían que mera una niña”, afirmó.

Fue un infierno

Así pasaron tres años de infierno hasta que pudo contactar a su tía a quien le contó sobre los abusos y esta la ayudó a escapar, así lo hizo llevando en su vientre a su hijo, pues otra vez estaba embarazada.

Luego llegó a la casa de sus verdaderos padres, sí esos que la vendieron dos veces, pues no tenía a donde más ir, pero estos lejos de arrepentirse por haberla cambiado por un puñado de monedas, esperaron que naciera su criatura para entregarlo al orfanatorio, pues no podría estar al lado de su madre, ya que esta fue vendida a la señora Margarita para que fuera la sirvienta de su casa.

En esa vivienda también fue víctima de abusos por parte del hijo de la dueña, hasta que un día se escapó y denunció a la familia. Actualmente Esther tiene 17 años y no sabe nada de su hijo, pero trata de ser feliz a su manera.

Foto: Especial