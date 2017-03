El cantante canadiense posó sin camisa en una revista

Notimex

El cantante Justin Bieber posó nuevamente sin camisa, y en esta ocasión fue para una revista en la cual, aseguró, las imágenes no fueron retocadas digitalmente.

“No está photoshopeada, para todos los que lo están diciendo. Me encanta el hecho de que me puse en forma en los dos últimos años y finalmente me estoy haciendo un reconocimiento por ello”, dijo el canadiense en declaraciones al portal “Daily Mail”.

Serán 10 las imágenes del joven cantante, las que se podrán ver en la edición de abril de la revista “Men’s Health”, las cuales serán resultado de la sesión fotográfica con Lensman Peter Hapak.

En esta fuente, el nominado al Grammy aseguró que es una persona monógama sentimentalmente y que existe una parte de él que aún no quiere crecer.

“Crecí para el público, este ha sido un gran año para mí, en cuanto a entender las cosas. Este es como un cambio de 180 grados de donde solía estar. Ayer yo estaba en la cárcel”, señaló.