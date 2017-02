Desde su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán, Kate del Castillo no ha dejado de estar en el ojo del huracán, ahora la actriz se encuentra nuevamente en problemas, pero con la Secretaría de Hacienda.

“Estamos muy tristes y sorprendidos porque ahora resulta que le dieron el caso a la Secretaría de Hacienda, que está investigando a mi hija desde el 2010”, afirmó Eric del Castillo a Diario Basta!

En ese sentido, al terminar el proceso de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), la retomó el caso, ya que realiza una auditoria a Kate, con el fin de comprobar que no haya recibido dinero del narcotraficante.

En consecuencia, su papá se encuentra sorprendido y molesto por el nuevo giro de la investigación, la cual impide que la protagonista de la “La reina del sur” entre a México desde a mediados del año pasado.

Amor de padres

El histrión y su esposa Kate Trillo decidieron viajar a Los Ángeles, California, con el fin de encontrarse con su hija a quien no han visto físicamente desde hace un año, en ese sentido aseguran que necesitan estar con ellas, ya que ha pasado mucho tiempo; no pudieron reunirse en navidad.

“Es desesperante, no sabemos si es personal, no podemos hablar con ella por temor a que los teléfonos estén intervenidos y no sabemos cómo se puedan tomar sus palabras”, comentó el artista.