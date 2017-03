Las dos agrupaciones Kumbia Kings y Kumbia All Starz fundaron el proyecto Stereo Kumbia

José Humberto Montoya

México, D.F. – Luego de pertenecer a los Kumbia All Starz y Los Kumbia Kings, los cantantes Dj Kane y Ricky Rick lanzan su nueva apuesta musical titulada ‘Stereo Kumbia’ del cual se desprende el primer sencillo titulado ‘Ya Te Olvidé’, que será lanzado en las próximas semanas a nivel mundial.

Esta propuesta musical en la cual querían ser fieles a su particular estilo de cumbia, mezcla sonidos que incluyen desde las percusiones hasta toques electrónicos, con los que esperan acercarse a un mercado aún más grande.

“Nosotros le quisimos poner lo de ‘kumbia’ porque al final de cuentas es parte de nuestra historia. No perdemos nuestra esencia que nos caracterizó cuando pertenecimos a las agrupaciones sólo que ahora estamos poniéndole lo nuestro. Un sonido más nuevo. Nos gusta mucho fusionar la música puedes oír una base de cumbia y merengue, hay ciertos efectos electrónicos y sintetizadores. Nos gusta jugar”, apuntó Ricky Rick, quien despertó suspiros de las féminas desde que perteneció a Los Kumbia All Starz.

Respecto al hecho de no haber incluido a su ex compañero A.B. Quintanilla en este material, los cantantes afirmaron que hubo acercamientos, pero que no se pudo concretar nada. ”Estuvimos en pláticas aproximadamente hace un mes. Él hablo con nosotros y quería formar parte de una producción pero por cuestiones de tiempo, tanto para él como para nosotros, no coincidimos y no lo pudimos hacer”, subrayó Dj Kane, quien promueve un video que fue grabado en varias locaciones del DF.

Foto: Especial