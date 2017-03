Alejandra Guzmán está lista para imprimir su sello particular a un programa que realizaría para Televisa

Notimex

Ciudad de México

La polémica cantante mexicana, Alejandra Guzmán, arrancó el año con toda la actitud, y es que está feliz por una nueva faceta de su vida, en la que prepara nuevo álbum, gira e incluso participará en un reality show.

“Estoy escribiendo para mi próximo disco, me regreso a Miami, ya tengo cinco temas muy buenos, una etapa de musa me pateó, en la cual estoy muy creativa y estoy aprovechando que cumpliré 47 años; no he planeado hacer nada de reventones”, declaró.

Aprovechó para desmentir una separación de la empresa Televisa y adelantó un poco de lo que sería su nuevo proyecto.

“Tengo un proyecto muy importante con Televisa y escuché por ahí que alguien me vetó, pero ¡cómo me van a vetar de una casa en donde nací! Es algo imposible, algo increíble, pero lo vengo a desmentir, porque son puros dimes y diretes.

“Es un ‘reality’, es una gran idea, muy divertida, pero no les puedo contar nada hasta que me digan que sí, pero ya fui a hablar con el señor Azcárraga y están muy contentos, ojalá se haga”, concluyó.

En el mismo sentido, la intérprete de temas como ‘Hacer el amor con otro’ informó que su concierto de este fin de semana, fue el último que realizaría con ‘Seitrack’, la agencia artística que la representó durante una década.

Respecto a su nueva gira musical, anunció que ella misma la producirá, lo que realizará algunos cambios a su tour que acaba de concluir.

“Estoy muy contenta de poderlos invitar el 12 de febrero a Campeche, que será el primer show que tengo con mis oficinas”, concluyó la ex ‘coach’ de ‘La Voz… México’, quien también cantará en Cozumel, Quintana Roo.

Foto: Especial