Una remodelación millonaria modernizó la catedral e ícono del futbol en Inglaterra

El mítico Estadio de Wembley ha sido testigo de grandes hazañas, que van desde el gol del argentino Ricardo Julio Villa en 1981, considerado el mejor del siglo en este inmueble y que marcó la victoria del Tottenham Hotspur sobre el Manchester City en la Final de la FA Cup, hasta los acordes de una de las grandes bandas de la historia de Rock, Queen, donde un público eufórico coreó ‘We will rock you’ o ‘We are the champions’, en 1986.

La historia de este recinto histórico comenzó en 1923, cuando los arquitectos Sir. John Simpson y Maxwell Ayrton terminaron la construcción para su apertura el 28 de noviembre de ese año, a causa del partido de la Final de la FA Cup entre el Bolton Wanderers y el West Ham United, donde los primeros se llevarían la victoria por un contundente 2-0.

Tras la demolición en el año 2002 del viejo Wembley y con el diseño del arquitecto Norman Foster se abría la puerta a un nuevo súper estadio con una capacidad de 90 mil espectadores, que terminó de construirse en el 2007.

El costo del proyecto rondó los 757 millones de libras esterlinas (mil 97 millones de euros).

Su remodelación, que sólo mantuvo el mítico arco de la estructura original, fue parte del proyecto para las Olimpiadas de Londres 2012, que albergó tanto partidos de futbol femenino como masculino y las finales de ambos, en donde México venció a Brasil para llevarse el oro.

Sin embargo, no sólo se han realizado partidos de futbol, pues en el 2007 fue sede del primer partido de la NFL fuera del continente americano. Y para este año se llevaron a cabo tres. Wembley ha sido el escenario del único título Mundial que tiene la selección de Inglaterra, ganado en la Copa del Mundo de 1966. Además ha visto coronarse a equipos como el Milan, West Ham United, Manchester United, Ajax, Liverpool, Barcelona y Parma en torneos europeos.

Además vio levantar el título de la Eurocopa a Alemania, en 1996; y también fue sede de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, antes de la remodelación.

Números:

757 millones de libras esterlinas fue el costo de la remodelación

2 finales de Champions League ha tenido desde su remodelación

2 Juegos Olímpicos se han realizado en Wembley, los de 1964 y 2012.

Foto: Especial