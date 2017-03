El estratega argentino demanda al dueño de Guadalajara; exige el cumplimiento de su contrato

Redacción

Guadalajara. Ricardo Antonio La Volpe interpuso una demanda en contra del dueño de Chivas, Jorge Vergara, del presidente Juan Manuel Herrero y de toda persona que resulte responsable; además, exigió el cumplimiento del contrato que se estipuló cuando llegó al club.

Con esta acción, el timonel argentino contraataca a Guadalajara luego de ser cesado de su cargo por “conducta inapropiada”, debido a la denuncia de acoso sexual interpuesta por parte de la podóloga de la entidad tapatía, Belén Coronado.

Esta contrademanda fue interpuesta en la Junta 12 Local de Conciliación y Arbitraje el pasado 25 de junio y en la cual exige su reinstalación como estratega del club.

Además, La Volpe exigió el pago de doce meses de salarios caídos, que ascenderían a 10 millones 285 mil pesos, pues mencionó que su sueldo mensual era de 857 mil 142, más los intereses que se hayan generado.

No obstante, el timonel también pidió la parte proporcional por concepto de aguinaldo y de la prima vacacional, el pago de primas pactadas en el contrato, así como reparto de utilidades y cuotas obrero-patronal de INFONAVIT e IMSS.

Por su parte, Jorge Vergara y Juan Manuel Herrero deberán comparecer por esta demanda el próximo 15 de agosto.

Finalmente, Vergara sostuvo que no ha sido notificado respecto al proceso legal en el cual está involucrado, pero no le sorprende. Mientras tanto, Belén Coronado continúa con el proceso legal en donde se continúan citando a testigos tras no haber acuerdos entre las partes.

Foto: Mexsport