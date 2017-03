El delantero acepta la deuda que tiene con el equipo

Manuel Cuéllar [email protected]

Roque Sata Cruz no ha cumplido con las expectativas dentro del futbol mexicano después de 12 jornadas. Un gol en seis partidos ha despertado las críticas y los señalamientos por su escaso tiempo en la cancha, ya que debido a una lesión permaneció seis jornadas fuera de los terrenos de juego.

Hasta el momento, Roque sólo ha disputado dos encuentros completos, pero el paraguayo no le da importancia a esta situación.

“A mí no me incomodan porque no soy de los que leen lo que escribe la prensa, porque muchas veces cuando vamos mal lo pintan demasiado mal, y cuando vamos bien resaltan que vamos demasiado bien. Pero desde ese punto me siento bien porque me he dado íntegramente en los entrenamientos y en los partidos que me ha tocado participar.

“Esos datos que le sirven a la prensa para poder escribirlos en los periódicos pero a mí lo que me interesa es ir mejorando, que los goles lleguen en su momento y que el equipo vaya bien”, aseguró el paraguayo en conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria.

En términos generales, el delantero aceptó que su equipo está en deuda en zona ofensiva, pues con 11 tantos Cruz Azul es el tercer peor ataque.

“Ciertamente que marcamos menos goles de lo que habríamos de haber marcado, eso es una realidad. Pero todo llega a su tiempo, todavía no se han visto los goles, no se ha visto la influencia que a mí me hubiese gustado y también estoy confiado de que todo eso va a llegar”, declaró.

En lo físico, Roque aseguró que se encuentra en su mejor momento desde que llegó al futbol mexicano: “La última molestia me ayudó a recuperarme todavía mejor, todavía estaba con algo de temor, pero cada vez me siento mejor”

Respecto al encuentro que sostendrán contra Tigres en el estadio Azul, aceptó que tratarán de sacarse la espinita que tienen de haber perdido contra América la fecha pasada.

“El partido del sábado es una final, un partido clave para enfilar a la Liguilla; necesitamos el apoyo de la gente”.

Foto: Mexsport