Lo que más deseo es ser campeón con Cruz Azul: Chaco Giménez

El experimentado futbolista argentino Christian Chaco Giménez presentó su libro biográfico “Chaco, mi historia” en la que cuenta acerca de su trayectoria en el futbol y algunos aspectos de su vida personal.

El delantero de 35 años, quien tiene un hijo de 15 años en la cantera de La Máquina, habló sobre los sacrificios que deben hacer los padres, en muchas ocasiones, para que su hijo cumpla el sueño de ser futbolista profesional.

“El libro les servirá más a los chicos, conocerán todo el sacrificio que tiene que hacer mamá y papá”, declaró el naturalizado mexicano.

Al ser cuestionado por la prensa acerca de los logros y obstáculos durante su carrera de más de 15 años, Chaco mencionó que ha cosechado muchos éxitos pero aún tiene la espinita clavada con un objetivo.

“Queda una hoja en blanco (del libro). La historia mía en Cruz Azul es muy particular, mucha gente me dice ‘vos no necesitas un título para demostrar lo que quieres a Cruz Azul’. Tuve la suerte en la vida de ser campeón en todos los equipos donde estuve.

“Había dos cositas que me faltaban, una era jugar con mi hijo, se cumplió, entonces todo va encaminado hacia allá. Se me acerca el final y lo que más deseo en el mundo es salir campeón con Cruz Azul”, declaró el exfutbolista de Boca Juniors, Santa Fe, Independiente, Veracruz, América y Pachuca.

El camiseta 10 de Cruz Azul también compartió que sus ídolos siempre han sido Diego Armando Maradona y Enzo Francescoli. “Un día sonó el teléfono y era Diego, se me hizo un nudo en la garganta. Me dijo que tenía chance de ser convocado (a la Selección de Argentina).