Los efectos de la desinformación: menos ventas, estafas y miedo.

Por Zaira Cortés

Margarita observa la cámara fotográfica con nerviosismo y cuestiona desconcertada: ¡Oiga! ¿Por qué toma fotos? ¿Es por lo de la migra? La comerciante mexicana se apresura a contar que “eso de las redadas en la Roosevelt es puro cuento”. Con enfado asegura que “son rumores que han hecho mucho daño”.

La madre de tres niños se queja de la escasa venta tras los falsos informes de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en los vecindarios de Jackson Heights y Corona.

“Nada más no me tome fotos, que no quiero que la migra de conmigo por andar apareciendo en los periódicos”, exige Margarita. “Pero de verdad le digo que todos esos cuentos de las redadas nos dieron mero en el bolsillo. Nada más empezaron los chismes y la gente dejó de salir. Tengo clientes de mucho tiempo que no se aparecen más por aquí”.

“Huele a miedo”

La comerciante comentó que lleva más de seis años vendido alimentos frescos en la misma esquina de Jackson Heights y que no hace caso de los falsos reportes que circulan en redes sociales y por mensajes de texto.

“Este barrio ya no huele sólo fritangas y alcantarillas, ahora huele a miedo”, dice Margarita sin dejar de atizar el fuego mientras aza unos vegetales. “Hay miedo porque ese señor (Donald) Trump está cumpliendo cada palabra. Imagínese cómo me va a mí con tres niños cundo las ventas están malas. Me preocupa mucho que la economía se ponga mala como cuando (George) Bush. Yo anduve desempleada mucho tiempo durante esos años. Yo le tengo miedo a una crisis como esa”.

Margarita, una inmigrante de Tlapa, Guerrero se refiere a la recesión económica que heredó la administración del expresidente republicano George Bush al entonces entrante presidente Barack Obama, en 2008. Estados Unidos cayó en recesión a finales del 2007 y los analistas la describieron como la peor crisis en los últimos 60 años.

El comerciante poblano Pedro Contreras llegó a Nueva York en 2009 y recuerda lo difícil que era conseguir empleo para entonces.

“Hemos tenido ventas bajas estos días, se nota la angustia de los inmigrantes. Ya no gastan, quieren ahorrar por si son obligados a volver a sus países. Ellos quieren llevarse un poquito de dinero para sobrevivir allá, del otro lado de la frontera”, dijo Contreras, quien trabaja como cocinero en un carrito de comida. “Si la gente no compra, entonces los trabajadores tenemos menos horas de trabajo y por lo tanto menos dinero. Es como un círculo, porque entonces nuestras familias ya no reciben las mismas remesas. Todo se afecta”.

Un día sin inmigrantes

Contreras dijo estar preparado para apoyar la movilización nacional Un Día sin Inmigrantes este jueves 16 de febrero. El movimiento pide a inmigrantes indocumentados, residentes y ciudadanos que no acudan a trabajar, que no abran sus negocios y que no consuman en restaurantes, tiendas y otros establecimientos. También pide a los padres no llevar a los niños a la escuela y a los estudiantes no asistir a la escuela.

“Si Trump no quiere inmigrantes entonces no habrá inmigrantes el jueves. Seremos invisibles, es la única forma en la que pueden notar nuestra ausencia. Yo cocino y le sirvo a clientes de todo el mundo. No pregunto de dónde vienen o si tienen papeles para servirles la comida. Somos trabajadores y la economía de Estados Unidos nos necesita”, expresó.

Estafas, otro efecto de la desinformación

Por otro lado, los funcionarios de la Ciudad advirtieron a las comunidades inmigrantes acerca de estafadores que se hacen pasar por funcionarios de inmigración para robar dinero en efectivo a indocumentados.

La oficina del concejal Jimmy Van Bramer, de Queens explicó que los estafadores exigen dinero en efectivo con la amenaza de la deportación.

Los sospechosos se acercan a los inmigrantes de apariencia hispana y afirman ser agentes del ICE, proceden a intimidar a la víctima con la amenaza de arresto y exigen dinero para liberarlo de la deportación.

Según la oficina de Van Bramer, los sospechosos aparentemente visten chaquetas del ICE, que se pueden conseguir fácilmente en internet, incluso se pueden comparar las insignias falsasen línea.

Si un presunto agente te aborda en la calle, el ICE recomienda que de forma respetuosa solicites ver sus credenciales y las insignias que lo identifican.

Sospecha si el individuo no puede identificarse apropiadamente o si demanda dinero para evitar el arresto o la deportación.