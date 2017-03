Mándame tu pregunta y con gusto te contestaré al… (347) 632-0842

Un hombre, dos mujeres

Qué onda Prietita ayúdeme a hacerle entender a mi amiga que no porque se haya besado a un chico ya es suyo, yo salía desde antes con él, pero ella es necia.

Yo siento que no respeta y si no va por las buenas yo iré por las malas.

La Vero

Ayyy mijas… Pero qué ganas de estar compartiendo las babas!!! Ora pos si el chamacón está bien nalgoncito y es de calzón flojo, pos entiendo que quieran comérselo completito, pero antes de que aflojen la papaya échenle tantito coco… Si este papatzul anda de besucón con las dos sabiendo que son cuatachas, piénsenle nomás cuántas otras pompitas no andará conquistando!!! Yo que ustedes, pos o me olvidaba de él o me lo daba bien duro hasta que le quede bien flaquita y chiquita la pirinola… Pero eso sí, nada de corazón de pollo con este tipo de patanes ¿Estamos?

Asaltado y triste

Hola Prieta le habla Raúl, mire es que tenemos un amigo que se llama Joel y anda bien triste porque lo asaltaron y le quitaron el dinero que era para su renta. No quiere ni comer y anda de malas, ya hasta quiere cortar a su chica y ella lo quiere.

Oye mi Joel… Pa’ empezar cierra tus ojitos e imagínate nomás el apretón pechuguero que te estoy dando!!! Ora que ya sentiste el poder sabroso de mi pechuga curadora, pos te mando unos besitos tronaditos pa’ que te me pongas de buenas!!! Mira mijo, aunque tienes toda la razón de estar bien achicopalado, pos piensa en lo bueno de esto… sigues vivito y coleando, tienes una chamacona con quien tronar catre y que te sobe la pompita en tiempos de crisis!!! Así que grita bien fuerte pa’ que saques todo tu coraje y a seguirle que pa’ pronto es tarde!!!

Se busca amante de calidad

Tía busco amante ya que tengo un caso especial y mi marido no me complace.

A los que me escriban les explicaré de qué se trata. ¿Usted qué opina de esto? [email protected]

Pos qué te digo mija… Una cosa es lo que pide el corazón y otra muy distinta lo que pide la mandona!!! Si tu viejo no te está dando palito rico y nomás estás desperdiciando tus ricos talentos, pos no te caería nada mal ejercitar la nachita…

Sólo antes de que te me vayas a enamorar de los camotes de paso, piénsale si ya no amas a tu viejo o si nomás lo que quieres es sacar a pasear un rato a la cotorra ¿Estamos?

¡La cacharon gacho!

Tía estoy que me lleva la chin… ayer le encontré a mi vieja unos mensajes de otro hombre y anda muy enamorada de él, quiero encararla y al tipo ese pero no sé cómo ¡Ayúdeme!

Mmmta mijo… Si a tu chiquitina ya le dio por andar de nalga pronta, pos es porque algo ya se pudrió por ahí!!! Mira como la neta no sabemos si ya quiere darte el cortón o no, pos mejor dile así de frente que ya sabes que anda con otro y que estás bien desilusionado… Y pos deja que ella lo arregle, ora sí que la que está prestando pompitas en dos catres es ella!!! Nomás piénsale que igual te manda al cocol ese rato y te quedas sin mamirriqui… Pero ora sí que es mejor tener dignidad a ser el plátano de segunda mesa!!!

