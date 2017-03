Mándame tu pregunta y con gusto te contestaré al… (347) 632-0842

Secreto de amor

Quiero decirle un secreto mi Prieta, es que a mí me gustan los transexuales, pero me da pena decírselo a mi familia ¿Qué puedo hacer? Consígame correos de chicos así.

Mira sobrinito… Yo que soy tu Tía sabrosa, nomás te digo que cuentas conmigo pa’ darle rienda suelta a tus pasiones!!!

Ora, pos como la neta esto del amor es muy de cómo te acomode el calzón, cómo te guste el apretón y si de avientas el chiculo pa’ delante o pa’ atrás…

Todo es muy respetable!!! Ora, pos yo digo que ahorita mejor te dediques a lo tuyo, y ya si un día estás rete enamorado, en una relación o algo así ya de catre amarrado, entonces sí le cuentas a tu familia, mientras calladito y dándole con capuchita pa’ cuidar tu salud y a gozar que pa’ pronto es tarde mijo!!!

¡Busca macho para su esposa!

Tía, yo soy casado y la quiero mucho, pero no sé cómo explicarle, creo que no la satisfago y quisiera que ella tenga a otro hombre sólo para eso. Dígale a sus amigos que dejen su correo, vivimos en Queens.

El Pedrín, soy mexicano Sabes qué mi Pedrín… Ora sí que te felicito por pensar en que tu mamirriqui las goce de todas todas así sea con otros peloncitos!!! Pero yo digo que antes de estarle buscando salchichón ajeno, pos traten de darle al palito de otra manera, juéguenle al changuito colgado o al marisco tumbao … Pa’ que se eviten eso de andar calificando pompis y buscando a la nacha merecedora!!! De todos modos, pos a mis sobrinos lo que pidan… Así que quien quiera dejar su correo, me echa una llamadita!!!

Excitándolo por la orejita

Oiga Tía, mire tengo una amiga que siempre que me ve se la pasa agarrándome la oreja, que según para que me excite, pero a mí la neta no me gusta, cómo le digo sin que se enoje.

Ayyy… Mijo pos qué están muy de lástima las tepalguanas de esta chamacona o por qué andas de apretado??? Ora, pos lo que no me dijiste es si no te gusta que te calienten la orejita o si lo que no te gusta es la fulana… Porque si la reinita está pa’ tronar catre, pero lo que te molesta es el besuqueo de oreja, pos bájale la manita y preséntale de una al chiquito!!!

Ya si de plano ni pa’l desquite la quieres, dile carnalita no es mala leche… Te quiero, pero eso de la pasión orejera nomás no me prende, mejor puros abracitos y tan tan ¿Estamos?

¡Aquí hay galán sobrinas!

Hola Prieta ¿Cómo estás? Ando buscando una novia pero que quiera una relación bonita y seria. Ya no quiero mujeres vacías y groseras, si alguna de sus sobrinitas me quiere conocer, dejo mi correo: [email protected]

Yo apunto mis pechugas primero sobrino!!! Mira que encontrar a un papacito como tú que quiera algo serio está muy canijo… Ora nomás hay puro pervertidón, como un fulano que me topé en el metro, ya venía casi casi pidiéndole matrimonio a mis chabochas tepalguanas y nada que me preguntaba mi nombre!!! Pero nomás pa’ que viera que no se las merece ni en sueños, que me le embarro bien duro y como tenía una mini pirinolita que ni a fuerza de calzón se sentía, hasta terminó por darle penita al cochinón ese!!! Mijas, véanse listas y aprovéchense con este mijo de pura calidad y escríbanle…