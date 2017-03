DÁNDOLE CON UNA ZANAHORIA

Tía ¡qué cree! Tenemos un cuate que sospechamos es gay, y ya van varias veces que al tender la cama le encontramos zanahorias enteras debajo del colchón y la última vez había una palita, dele un consejo para que salga del clóset.

Oigan mijos… Pos si quieren que les diga si su cuate es mordelón de camotes(o zanahorias en este caso), me tienen que decir cómo estaban las zanahorias!!! Ora sí que no es lo mismo levantar el colchón y que estén todavía fresquesitas o ya todas chupadas, torcidas y sin el rabito!!! Pos si a su cuate le gusta bailar de reversa mijos, pues muy su cola ¿no? Es que querido amigo de los chismosones, si ya andas en esas, pos saboréate todos tus popotitos, nomás no andes espantando y enterrando los muertitos debajo del colchón ¿Estamos?

TANGUITA OLOROSA

¡Saludos desde Nueva Jersey! Tía dele un consejo a la Mine para que se cambie la tanga diario, dice que no, que porque así huele más a mujer y se le antoja más a los hombres, lo peor es que sí tiene muchos ligues.

Santísimas sean tus nachas mi Mine, son tus perjumenes mujer… Ora sí que si lo tuyo es dejar que se te pudra la pepita, con tal de que te correteen los malandrines, pos qué te digo!!! Podrás andar muy nalga parada presumiendo tu olor a zorrilla, pero nomás con tantito que se te mueva la tanguis, me cae que de esa cueva sí salen ladillas mordelonas, monstruos de cuatro cabezas y más!!! Así que échate una lavadita de choninos, échale agüita bien fría a la cotorra o de plano, pos vete de pelo suelto, está mejor que con tu tanguita apestosa!!!

FANTASÍA DE ESPOSO

Sabes Prieta yo soy casado y mi mayor fantasía es ver que alguien le haga el sexo a mi esposa, y estoy buscando más esposos como yo para platicar del asunto, no hombres para ella. Usted ¿Qué me aconseja?

Nombre mijo… Pos ora sí que por mucho que sea tu antojo, acá la cosa es que tu reinita quiera probar otros encantos!!! Y como de seguro sí se le ha de antojar un platanito con crema nuevo, lo más cañón está en que de veras te deje ver cómo se lo come… Ora, pos sí tengo muchos sobrinos con la misma cosquillita, pero como siempre les digo, luego no lloren cuando su chulita ya no se conforme con su salchichita coctelera y nomás los usen pa’ sacarles el varo!!! Se vale, pero que todos estén en el mismo canal ¿estamos?