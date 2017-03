Olvida las llaves de su casa y consigue las del más allá

En la ciudad española de Alicante, un hombre de 52 años olvidó las llaves de su departamento e intentó recuperarlas con sus propios medios. El sujeto usó una cuerda para descender desde la azotea del edificio, pero al parecer su rudimentaria herramienta no era la adecuada e hizo que el español cayera desde la altura de un tercer piso. El hombre perdió la vida.

En redes sociales se burlan de comentario de Andrea Legarreta sobre el dólar [MEMES]

Andrea Legarreta, conductora del programa matutino “Hoy”, ha sido víctima de los usuarios en redes sociales que se han bufado de ella al opinar sobre la devaluación del peso frente al dólar, lo cual la hizo merecedora de críticas y hasta de memes.

El mal atinado comentario fue realizado el martes por la mañana, en el que Legarreta manifestó: “El que suba el dólar no afecta a los mexicanos, y sube por culpa de las economías de otros países que están mal, no es por culpa de nuestro gobierno”, expresó.

Panda gigante cautiva a miles en EU por su reacción ante la nieve

Cientos de miles de personas disfrutaron, en medio de una de las nevadas más intensas en la historia de la Costa Este de Estados Unidos, la festiva reacción del panda gigante del Zoológico Nacional de Washington DC ante la nieve.

Tian Tian woke up this morning to a lot of snow, and he was pretty excited about it. 🐼🌨 #blizzard2016 pic.twitter.com/GrhI9t1u7j

— National Zoo (@NationalZoo) enero 23, 2016