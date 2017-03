Le conseguía chicas al ex gobernador (galería)

Por: Redacción

Nueva York.- Kristin Davis, la “Madam de Manhattan“, quien fuera encarcelada por proveer prostitutas al ex gobernador Eliot Spitzer, quiere capitalizar la enorme fama que ha ganado y desafiará a su ex cliente en la carrera por la Contraloría de Nueva York.

“Dios, esta sí que va a ser una campaña divertida“, dijo Davis cuando spitzer anunció que se postularía como candidato, lo cual la sorprendió a ella y a la clase política de Nueva York, que daba por terminada la carrera política del ex gobernador.

Pero Davis también tiene experiencia en la política: Compitió contra Andrew Cuomo en las elecciones para gobernador de 2010, y ha considerado contender por la Contraloría con el respaldo del Partido Liberal.

Davis prometió hace tiempo desafiar a Spitzer si este se postulaba para un nuevo cargo público y ahora está dispuesta a cumplirlo.

“No puedo permitirle avanzar“, dijo Davis, quien consideró injusto que mientras ella fue a la cárcel por contactar a Spitzer con una “dama de compañía”, él no pisara la prisión. Además, ella asegura que haría mucho mejor trabajo en la Contraloría.

“Francamente, estoy más calificada para ser contralora que Eliot Spitzer“, argumentó, destacando los diez años que pasó como vicepresidenta de un fondo de cobertura que manejaba 5 mil millones de dólares. “Las matemáticas, presupuesto, finanzas, es lo que estudié y lo que he hecho durante la mayor parte de mi vida adulta. Ya sabes, él es un abogado, no un contador. Así que él no está realmente calificado para esa carrera”.

La empresaria también lo acusó de querer buscan un borrón y cuenta nueva para continuar en la política, y dijo no estar dispuesta a permitirlo.

“Él desgració todo el estado, ya superamos los 2 mil millones de dólares de deuda. Yo no lo veo como el hombre que va a cambiar esta situación. No es más que una persona hambrienta de poder”, dijo Davis.

La madrota no escatimó críticas contra Spitzer, a quien calificó como “una vergüenza para la ciudad de Nueva York, un criminal sin castigo que ahora quiere volver a la oficina”.

