Varias franquicias en diversas disciplinas acarrean o cargan diversas vibras negativas que no los dejan ser campeones

Manuel Cuellar @diariodemexusa

Los deportistas son supersticiosos, y en muchas de sus declaraciones previas y después de un eventos mencionan la suerte, situación que en ocasiones es la causante de sus fracasos.

Y es que en grandes eventos o en clubes de primera categoría existen algunas maldiciones que acarrean o cargan las franquicias que no los dejan ser campeones, muchas de ellas ‘creadas’ por directivas o situaciones que ellos mismo hicieron en el pasado.

No te metas con mi Cabra

La afición por un equipo puede llegar del fanatismo a una obsesión, y así lo hizo ver William Sianis, en 1945. El fanático de los Cubs de Chicago intentó entrar al estadio con su cabra, tras no dejarlo pasar por el mal olor que emitía el animal y las quejas de la gente, Sianis lanzó la maldición de la cabra, que consiste en que el equipo de beisbol no volverá a ganar un campeonato de Serie Mundial. Como mesías, los Cubs no han ganado el Clásico de Otoño desde entonces.

La maldición del Madden

La cadena de juegos EA SPORTS se ha hecho famosa por contar con las licencias oficiales de los equipos de diversos deportes, como en el futbol americano con el Madden.

El popular videojuego ha producido cierta maldición, pues de 2001 a la fecha se elige al mejor jugador de la última temporada para ponerlo en la portada, pero da la casualidad que dichas estrella al año siguiente tienen una mal campaña.

Sin porristas no hay gloria

Cuando la herencia incluye un equipo de NFL hay que tomar severas decisiones y así lo hizo Virginia McCaskey, quien tras la muerte de su padre tomó las riendas de los Chicago Bears, y de las primeras decisiones que tomó fue la de no renovar el contrato de las porristas al sentir que era un obstáculo sexista, en ese año los Bears ganaron el Súper Bowl XX, pero desde entonces, 1985, no han vuelto a ganar el trofeo.

La maldición del León

El quarterback de los Lions de Detroit, Bobby Layne, después de llegar proveniente de los New York Bulldogs, permaneció en la franquicia por 8 temporadas, donde el jugador le tomó un cariño al equipo. Sin embargo, después de terminar su contrato se negoció su traspaso a los Pittsburgh Steelers, y al retirarse del equipo dijo “no ganarán nada en 50 años”, y desde entonces el equipo tiene una sequía de títulos.

‘No ganarán títulos en 100 años’

El negarle un aumento de salario a Bela Guttman le ha salido caro al Benfica. Y es que en 1962, en Portugal, el entonces técnico del Benfica ganó la Copa Europea de 1961/62 y 1962/63 para luego ser cesado por pedir que le subieran el sueldo.

Al irse, Guttman dijo: “sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años” y como si fuera cierto el club portugués ha perdido ocho finales desde entonces.

Ramsey, ‘el ángel de la muerte’

El jugador del Arsenal, Aaron Ramsey, se ha metido en la boca de todo el mundo por sus polémicos goles, y al decir polémico no se habla de que hizo trampa para hacer la anotación, sino que da la casualidad de que cada que anota se muere una personalidad conocida a nivel mundial. Entre ellas figuran Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muamar Gadafi, Robin Williams, Paul Walker, Whitney Houston, entre otros.

No toques la ‘Orejona’

El trofeo de la Champions League, codiciado por muchos y obtenido por pocos, tiene un pequeño mal que ha sido participe de la derrota de tres equipos debido a una ‘maldición’ que invocan. Según la leyenda, el jugador que la toca hace que su equipo pierda.

La primera víctima fue en 2003/04 el AS Monaco, cuando Ludovic Giuly tocó el galardón y su equipo perdió contra el Porto; después, Gennaro Gattuso y el Milan lo padecieron en la 2004/05. La víctima más reciente fue en la 2011-12, Anatoliy Tymoschuk del Bayern Munich.

Confederaciones, sí; Mundial, no

Desde 1992 que se lleva a cabo la Copa Confederaciones, torneo donde entran los campeones de cada confederación, es decir uno de cada continente, ningún campeón ha repetido su éxito en la Copa del Mundo próxima. La maldición ha afectado a países como España, Brasil (en tres ocasiones), Francia y México.

Incluso en algunos casos, como La Furia y Les Bleus, han sido eliminados del Mundial en la Primera Fase.

El Grupo F, de la mala suerte

En el Mundial de España 1982 se creó el Grupo F (pues antes sólo participaban 16 equipos), pero desde su formación no ha habido combinado nacional que pueda levantar el máximo trofeo a nivel mundial. Por él han pasado potencias como Italia, Brasil, Inglaterra, Holanda, Alemania y Argentina, en dos ocasiones, siendo la Copa del Mundo de 2014 la más reciente, y en donde estuvo cerca de romperse esa maldición, pues la Albiceleste llegó a la final que perdió ante la Mannschaft en tiempo extra.

Foto: Especial