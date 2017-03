La banda se presentará en ciudades que no visita desde la década pasada

Notimex

El grupo de pop rock Maná planea comenzar este otoño y continuar durante 2016 una extensa gira por México, que incluirá ciudades en las que no ha tocado desde la década pasada, como parte de la promoción de su nuevo disco “Cama incendiada”.

El “tour” comenzaría una vez que termine la primera etapa de su serie de conciertos programados en Estados Unidos y España, que inician el 6 de junio en San Diego, California, y finalizan en septiembre en la ciudad de Barcelona.

“Vamos a tocar en muchísimas ciudades de México, en localidades que nos vieron empezar, sobre todo en la provincia. Eso es muy importante para nosotros, nos tiene muy contentos”, expresó Alejandro González, baterista de la banda.

Alex dijo que la gira se extenderá durante “todo 2016” y además de México, Estados Unidos y España, incluirá conciertos en Centro y Sudamérica, así como en varias ciudades de Europa y en “mercados nuevos” aún por definir.

El percusionista evitó ofrecer detalles sobre las ciudades mexicanas que incluirán en la gira, la cual será anunciada oficialmente en las próximas semanas, aunque destacó que contarán con una producción que puede adaptarse tanto en arena como en un estadio de futbol o un teatro.

“Es importante tomar en cuenta que cuando no tocamos en una ciudad, la mayoría de la gente piensa que es porque la banda no quiere ir, y sucede que el problema con frecuencia es del promotor, o porque un local no está disponible, por eso tenemos que hacer dos viajes a muchos lugares”, explicó.

La última serie de conciertos de Maná fue como parte de la gira mundial “Drama y luz” (2014), en la que tuvieron tan sólo dos recitales en México; Pachuca y Mérida.

En su ciudad natal, Guadalajara, el grupo no se ha presentado desde diciembre de 2012, “no es porque no hayamos querido tocar en México con más frecuencia, pero por fortuna, la banda se ha vuelto tan popular en diferentes países que hemos tenido la necesidad de salir a otros mercados y de tocar en otras naciones”.

Tanto González como el guitarrista Sergio Vallín se encontraban en Nueva York para donar en conjunto con una cerveza mexicana que los patrocina, 750 mil dólares para apoyar la educación de niños latinos en Estados Unidos mediante al Fondo Hispano de Becas (HSF).

En ese sentido, Vallín indicó que impulsan la educación de los pequeños como parte de la historia del grupo con compromisos sociales, ambientales y de derechos humanos, en que destaca la labor de su fundación Selva Negra, en favor de la conservación de la naturaleza.

“Es importante ser consciente si tienes un escaparate en que te ven y te escuchan miles de personas, dar un granito de arena y decir algo con contenido en temas que nos incumben a todos. La ecología y los derechos humanos son por el bien de la sociedad”.

Con más de 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Maná ha recibido numerosos premios, incluyendo cuatro Grammy, siete Grammy Latinos, cinco Premios MTV Latinoamérica y 14 Premios Billboard de la Música Latina