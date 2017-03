Cuentan en mi tierra que… el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Armando Carrillo Barragán, a unas semanas de haber tomado el cargo, ahora nos sale con que no sabe cuánto dinero ganará.

¡Ay ternurita! ¡Sí cómo no! Acuérdense de aquella máxima que dice: Político que no roba no es político, ¡Ah! Pero eso no es todo, hace unos días don Armando exhortó a la población a mantener limpia la ciudad; el llamado que molestó a la gente, pues dicen que él que tiene vehículos oficiales para hacerlo y personal de limpia, con todo y eso, dicen las malas lenguas que está más limpio el tiradero de basura local, que las calles del puerto de Lázaro Cárdenas.

La gente se indignó y sacó su basura a la puerta de su casa a manera de reclamo, ya que aseguran que pasan 15 días y el camión recolector de desechos ni sus luces.

Exdiputado andaba bien armado

La verdad es que ya no me sorprende nada, miren nada más, detuvieron a un exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con más armas de fuego que el Ejército.

La cuestión es que la Policía Ministerial de Morelia, Michoacán, cumplió una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, en contra del exdiputado perredista, Isidro Fausto Gutiérrez, quien al momento de su captura, traía una calibre .45 milímetros y una .38 milímetros; así que ahora también es señalado por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asunto del fuero federal y ahí sí que no hay poder humano ni divino que lo salve, bueno eso siempre y cuando no haya mano negra.

Hijo del mal

A tres días de salir libre del Reclusorio Oriente, Aldo Josef Sánchez Trejo mató a su madre, cuando ésta le confesó que no lo quería. Fue en la casa de su progenitora, ubicada en la colonia Campestre Churubusco, delegación Coyoacán, del Distrito Federal, sitio al que Aldo llegó después de alcanzar su libertad, tras permanecer encerrado por el delito de robo. Según la declaración de Aldo, el 5 de septiembre visitó a su madre y luego de discutir la ultimó con un cuchillo, tras lo cual se apoderó de aparatos electrodomésticos y teléfonos celulares, los cuales fue a vender en un tianguis de Iztapalapa.

Aldo fue a pedirles dinero a sus familiares y estos se negaron a darle, por lo que los amenazó con herirlos, pero no contaba con su astucia, pues uno de los agraviados pidió ayuda a la policía.

Y así van las cosas en mi tierra.