Luego del éxito en la primera temporada de “El Vato”, el actor y cantante Mauricio Martínez se prepara para iniciar el 20 de febrero las filmaciones de la segunda entrega de esta serie, que con el personaje de “Marcos Gutiérrez”, tantas satisfacciones le ha dado. Martínez aseguró que en la primera temporada de “El Vato”, protagonizada por “El Dasa”, les fue muy bien: “Nos fue increíble, tuvimos los mejores ‘ratings’ de NBC Universo, y en Netflix han sido increíbles las descargas”.

Adelantó que la historia tendrá muchos cambios, pero que él está feliz porque ésta será la primera vez que retome un personaje, mientras tanto, adelantó que continúa con otra de sus pasiones que es la música, por lo que ya prepara su tercer material discográfico. “Ya estamos en la preproducción escogiendo temas y esto me hace feliz porque es una faceta de mi carrera que es muy importante y que es como una amante que no hay que descuidar porque se pone celosa”, señaló el actor. Aseguró que mostrará algo nuevo, situación que le agrada, ya que será algo completamente diferente que no tiene nada tiene que ver con sus discos anteriores.

El actor Martínez sigue a la espera de que haya noticias para retomar la puesta en escena “Amor eterno”, en la que se incluyen temas de la autoría de Juan Gabriel. Por otro lado, a la par de su carrera en la actuación, afirmó que continúa con los conciertos al lado de Kika Édgar, y se da tiempo para acudir como invitado a los espectáculos de sus amigas que lo invitan a cantar algún tema. En “El Vato” participan Itatí Cantoral, Arcelia Ramírez, Gustavo Egelhaaf, Mónica Dionne, Ricardo Polanco y Aldo Gallardo.