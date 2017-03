Debido a una enfermedad mortal que atrofia sus músculos, Max pasa sus días en silla de ruedas. Su madre pide ayuda

Brenda Fonseca

Estado de México.- El pasado 6 de enero los niños de México se despertaron con la ilusión de ver si los Reyes Magos trajeron lo que pidieron, pero en el caso de ‘Max’, ni estos seres mágicos pudieron cumplirle los anhelos de ir a Disneylandia y volver a caminar.

Maximiliano Díaz Cruz, ‘Max’ de cariño, el chiquillo de 9 añitos, que le robó el corazón a muchos de nuestros lectores debido a su dramática historia, sigue con el vía crucis de padecer Distrofia muscular de Duchenne, enfermedad mortal. Antonia cruz, madre de ‘Max’, muere de apoco desde que se enteró que su hijo padece una enfermedad que ni la ciencia ni Dios pueden curar, la cual lo postró en una silla de ruedas y que hará que su corazón deje de latir, no más allá de los 19 años de edad.

A sus 32 años de edad, no daba crédito a lo que le decían 15 especialistas: “En la primera etapa perderá movilidad, en la segunda (entre los 9 y 10 años) dejará de caminar; mientras que en la tercera, órganos como el corazón sufren daños, por lo que mueren de un infarto (…) es una enfermedad incurable, -me dijo un doctor-; esas palabras retumban en mi cabeza”.

“‘Puede llorar, gritar, desahogarse señora, pero esta es la verdad no podemos mentir, tiene que aceptar lo que va a venir -me aconsejó un especialista-.

Sentí que estaba en una pesadilla, de la cual hubiera dado todo por despertar”, narró envuelta en llanto.

Persiste la fe

¿Ya lo aceptaste Antonia? –le pregunté-, me miró con cólera y respondió: “No lo he aceptado, nunca vas a aceptar que tu hijo morirá antes que tú”.

¿Eres creyente Antonia?

–Le pregunté- :“Si soy creyente, pero después de esto no creía tanto, es más me le enfrenté a Dios diciéndole: “¡No existes!; tiempo después le pedí perdón, siento que pese a todo siento que él está con nosotros”.

“En una ocasión me senté en su silla de ruedas y me sentí más sola; me pregunté si así siente Max. ¡Qué horror!

Entonces, quien quiso morir fui yo”, reveló Antonia.

El fatídico plazo se cumplió, antes de cumplir los 9 añitos, las piernas de Max quedaron inservibles, no volvió a caminar, ni volverá hacerlo, aunque no lo sabe: “Me dice, mami cuando vuelva a caminar quiero ir a Disneylandia.

–Antonia pasa saliva y una lágrima se asoma- ¿cómo le voy a decir que jamás volverá a andar?”.

Su carita de ángel, enmarcada por sus bellos ojos verdes, generalmente luce el ceño fruncido, mal encartado, “es muy enojón y lo entendemos, pues se frustra porque no puede hacer muchas cosas”, dijo.

Una vez furioso me gritó:

“¿Qué me pasa? No puedo pararme, mi cuerpo es de gelatina, no puedo caminar, mejor no hubiera nacido”, lamentó.

Muchos gastos, poco dinero

La atención médica de Max implica el gasto de mil pesos semanales, lo cual no es suficiente para solventar consultas, terapias, transporte y medicamentos, por lo que su madre dejó de planchar ajeno para contratarse en un centro de espectáculos.

Las necesidades de Max son muchas, requiere un respirador, una silla de ruedas eléctrica, una cama para dormir tipo hospital, férulas para evitar que se deforme su pie, Prendizona, medicamento que cuesta 120 pesos (8.7 dólares) y que le dura 10 días.

Además, necesita una ‘Instrumentación segmentaria posterior Luque-Cardoso (C2-S1)’, intervención quirúrgica que se practica en los menores que padecen ‘Distrofia muscular de Duchene’, a fin de evitar que su columna se enchueque.

Cómo aportar

Para todos aquellos lectores que preguntaron ¿cómo podían ayudar esta es la oportunidad? Al número de cuenta 60 56 03 79 50 5 del banco Santander a nombre de Antonia Cruz Quiroz.

Foto: Brenda Fonseca